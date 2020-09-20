Создатели «Новичка» ответили на извинения ученого перед Навальным

Вил Мирзаянов, принесший извинения Алексею Навальному за свое участие в создании «Новичка», в реальности не является специалистом по симптомам отравления этим веществом, говорят другие участники работ

Леонид Ринк (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Двое участников разработки группы отравляющих веществ «Новичок», Леонид Ринк и Владимир Углев, прокомментировали РБК заявление своего коллеги Вила Мирзаянова, который накануне в эфире телеканала «Дождь» принес извинения Алексею Навальному за свое участие в работах над ядом. Оба специалиста заявили, что Вил Мирзаянов, переехавший в 1990-х годах в Соединенные Штаты, не компетентен в части физиологических проявлений действия яда.

«Симптомы Навального не соответствуют этому (симптомам, которые проявляются при отравлении «Новичком». — РБК). Вил Султанович — не специалист по тому, что касается симптомов», — заявил РБК доктор химических наук Леонид Ринк.

«Мирзаянов никогда в разработке веществ класса А-230, А-234, А-232 и А-242, которые теперь именуются «Новичок», не принимал, так как он хроматографист, а не синтетик и не технолог, и уж тем более никогда не принимал участия в полевых испытаниях», — заявил Владимир Углев.

Углев пояснил, что Мирзаянов в те годы был начальником отдела по противодействию иностранным техническим разведкам. «Его задача заключалась лишь в контроле воздуха над ГосНИИОХТ в Москве, а разработка всех этих веществ, всего около 300 соединений было, велась первые годы в группе Кирпичева, а потом, когда Петр Петрович [Кирпичев] стал начальником отдела, в группе вашего покорного слуги, в Шиханах, в Вольском филиале ГосНИИОХТ», — рассказал он.