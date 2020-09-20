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Отравление Навального ,  
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Создатели «Новичка» ответили на извинения ученого перед Навальным

Вил Мирзаянов, принесший извинения Алексею Навальному за свое участие в создании «Новичка», в реальности не является специалистом по симптомам отравления этим веществом, говорят другие участники работ
Леонид Ринк
Леонид Ринк (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Двое участников разработки группы отравляющих веществ «Новичок», Леонид Ринк и Владимир Углев, прокомментировали РБК заявление своего коллеги Вила Мирзаянова, который накануне в эфире телеканала «Дождь» принес извинения Алексею Навальному за свое участие в работах над ядом. Оба специалиста заявили, что Вил Мирзаянов, переехавший в 1990-х годах в Соединенные Штаты, не компетентен в части физиологических проявлений действия яда.

«Симптомы Навального не соответствуют этому (симптомам, которые проявляются при отравлении «Новичком». — РБК). Вил Султанович — не специалист по тому, что касается симптомов», — заявил РБК доктор химических наук Леонид Ринк.

«Мирзаянов никогда в разработке веществ класса А-230, А-234, А-232 и А-242, которые теперь именуются «Новичок», не принимал, так как он хроматографист, а не синтетик и не технолог, и уж тем более никогда не принимал участия в полевых испытаниях», — заявил Владимир Углев.

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Фото:Matt Dunham / AP

Углев пояснил, что Мирзаянов в те годы был начальником отдела по противодействию иностранным техническим разведкам. «Его задача заключалась лишь в контроле воздуха над ГосНИИОХТ в Москве, а разработка всех этих веществ, всего около 300 соединений было, велась первые годы в группе Кирпичева, а потом, когда Петр Петрович [Кирпичев] стал начальником отдела, в группе вашего покорного слуги, в Шиханах, в Вольском филиале ГосНИИОХТ», — рассказал он.

Углев отметил, что Мирзаянов, которого называют одним из создателей отравляющего вещества, публиковал формулы веществ из группы «Новичок» с ошибками.

Вместе с тем Углев счел, что в извинениях Мирзаянова перед семьей Навальных, вне зависимости от его реальной роли в разработке вещества, нет ничего зазорного. «Если принес извинения, то я ничего в этом плохого не вижу, если так считает Вил Султанович [Мирзаянов], я тоже в Instagram Юлии Навальной и детям принес свои самые искренние извинения», — сказал он.

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Разработчик «Новичка» извинился перед Навальным
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Вил Мирзаянов

Вил Мирзаянов накануне в эфире «Дождя» рассказал, что в 1993 году встречался с человеком, который пережил отравление «Новичком», и описанные им симптомы были схожи с теми, о которых рассказал Алексей Навальный. «Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров», — рассказал ученый. Восстановление российского политика, как заявил Мирзаянов, может занять до года.

Видео: РБК
Видео: РБК
Video

О том, что в анализах Алексея Навального нашли следы вещества из группы «Новичок», заявляют власти Германии, к аналогичным выводам пришли эксперты из лабораторий Швеции и Франции. Российские врачи причиной госпитализации Навального называли нарушение обмена веществ.

Авторы
Алена Прохоренко, Георгий Тадтаев
новичок Алексей Навальный отравление
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