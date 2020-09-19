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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская пригрозила подавляющим протесты силовикам раскрытием их имен

Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала освободить всех задержанных на акции в Минске и предупредила, что все участвующие в задержаниях силовики могут быть деанонимизированы. Ее заявление опубликовано в Telegram-канале «Пул Первой».

Тихановская отметила, что протестующих в Минске «массово и грубо задерживают люди без опознавательных знаков», а число задержанных уже превышает 240 человек. По состоянию на 20:20 мск правозащитный проект «Весна» насчитал уже 319 задержанных.

«Все задержанные должны быть отпущены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: беларусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы. Вам еще придется посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать», — заявила Тихановская.

Telegram-канал Nexta, в свою очередь, опубликовал базу данных 1003 человек, в котором, как утверждается, указаны сотрудники МВД, участвующие в задержаниях. Данные, заявили в Nexta, получены «благодаря кибер-партизанам». В списке указаны ФИО, даты рождения, звания и отделения МВД, где служат указанные сотрудники. В Nexta отметили, что продолжат публикацию данных в случае дальнейших задержаний и попросили у подписчиков помощи в развитии базы 

На акции протеста в Минске начались задержания
Политика
Фото:Дарья Бурякина / TUT.by

Материал дополняется.

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