МВД Белорусии пообещало найти причастных к утечке данных сотрудников

МВД Белоруссии располагает необходимыми технологиями для привлечения к ответственности виновных в утечке личных данных силовиков в интернет. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

Она подчеркнула, что органы внутренних дел располагают «средствами и технологиями, которые позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных».

19 сентября Telegram-канал Nexta опубликовал документ с данными более тысячи силовиков. Данные, заявили в Nexta, были получены «благодаря киберпартизанам». В списке указаны ФИО, даты рождения, звания и отделения МВД, где служат сотрудники. Telegram-канал предупредил о новых публикациях данных в случае дальнейших задержаний.

Кроме того, Nexta разместил отдельный список, в котором, как утверждается, опубликованы данные спецназовцев из подразделения «Алмаз».