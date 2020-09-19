В Минске начался «блестящий марш» оппозиции

Акция началась в минском районе Комаровка. Особенностью сегодняшнего марша является то, что участников попросили прийти в яркой одежде и с яркими плакатами

Фото: Вадим Замировский / TUT.by

Жители Минска начали собираться на оппозиционный «блестящий марш», передают Telegram-канал Nexta и портал Tut.by.

Как пишет Nexta, стартовая точка марша — площадка возле Комаровского рынка.Nexta отмечает, что особенностью марша должно стать максимальное количество яркой одежды, блесток и ярких плакатов.

По данным Tut.by, у рынка стоят автозаки. Колонна женщин идет по улице Максима Богдановича к площади Бангалор, передает портал. Часть из них вышла на акцию с листами с надписью «SOS». Также участники несут бело-красно-белые флаги и зонты. Активисты скандируют «Позор» и «Лукашенко в автозак», передает портал.