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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске начался «блестящий марш» оппозиции

Акция началась в минском районе Комаровка. Особенностью сегодняшнего марша является то, что участников попросили прийти в яркой одежде и с яркими плакатами
Фото:Вадим Замировский / TUT.by
Фото: Вадим Замировский / TUT.by

Жители Минска начали собираться на оппозиционный «блестящий марш», передают Telegram-канал Nexta и портал Tut.by.

Как пишет Nexta, стартовая точка марша — площадка возле Комаровского рынка.Nexta отмечает, что особенностью марша должно стать максимальное количество яркой одежды, блесток и ярких плакатов.

Марш оппозиции в Минске. Фотогалерея
Фотогалерея 
Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

По данным Tut.by, у рынка стоят автозаки. Колонна женщин идет по улице Максима Богдановича к площади Бангалор, передает портал. Часть из них вышла на акцию с листами с надписью «SOS». Также участники несут бело-красно-белые флаги и зонты. Активисты скандируют «Позор» и «Лукашенко в автозак», передает портал. 

Акции протеста против итогов президентских выборов в Белоруссии продолжаются уже больше месяца. Выборы прошли 9 августа, победителем ЦИК объявил действующего президента Александра Лукашенко. Оппозиция официальных итогов не признала и обвинила власть в фальсификациях.

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Самые массовые акции протеста проходят в Минске и других городах республики по выходным. В прошлой акции, по оценкам СМИ, участие приняли от нескольких десятков до сотни тысяч человек. Белорусское МВД оценило число участников в 3 тыс. человек.

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