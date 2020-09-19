В Минске оценили возможную встречу Тихановской с главами МИД стран ЕС

По словам главы МИД Белоруссии, факт встречи Тихановской с главами МИД Евросоюза мог бы быть «смешным и курьезным, если бы это не было так печально». Такие действия подтверждают «курс на подрыв суверенитета» республики, указал он

Анатолий Глаз (Фото: belarusmfa / Facebook)

Участие экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в заседании глав МИД Евросоюза в Брюсселе Минск расценивает как «наглое вмешательство» в дела республики, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. Его слова передает БелТА. Встреча должна пройти в понедельник, 21 сентября.

«Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально. По сути ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам», — прокомментировал информацию о предстоящей встрече Глаз.

По словам министра, после «таких шагов» уже не нужно доказывать, что «реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси». Глаз подчеркнул, что о «принципиальной и понятной позиции» по этому вопросу Минск уже сообщил представителю ЕС в столице республики, а также «соответствующим лицам» в Брюсселе.

Ранее, 25 августа, Тихановская уже выступила в Европарламенте, 4 сентября она приняла участие в неформальной встрече в Совете Безопасности ООН, а накануне, 18 сентября, выступила перед Советом по правам человека ООН.

Минск неоднократно заявлял, что расценивает такие контакты как неуместные. В частности, на последней встрече 18 сентября официальный представитель Минска Юрий Амбразевич потребовал прекратить выступление Тихановской. «Выступление отдельно избранных граждан Республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым», — указал он. Требование прекратить трансляцию выступления Тихановской поддержали представители России, Венесуэлы и Китая, заявив, что ее участие в сессии нарушает правила процедуры.