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В Минске оценили возможную встречу Тихановской с главами МИД стран ЕС

По словам главы МИД Белоруссии, факт встречи Тихановской с главами МИД Евросоюза мог бы быть «смешным и курьезным, если бы это не было так печально». Такие действия подтверждают «курс на подрыв суверенитета» республики, указал он
Анатолий Глаз
Анатолий Глаз (Фото: belarusmfa / Facebook)

Участие экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в заседании глав МИД Евросоюза в Брюсселе Минск расценивает как «наглое вмешательство» в дела республики, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. Его слова передает БелТА. Встреча должна пройти в понедельник, 21 сентября.

«Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально. По сути ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам», — прокомментировал информацию о предстоящей встрече Глаз.

По словам министра, после «таких шагов» уже не нужно доказывать, что «реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси». Глаз подчеркнул, что о «принципиальной и понятной позиции» по этому вопросу Минск уже сообщил представителю ЕС в столице республики, а также «соответствующим лицам» в Брюсселе.

Ранее, 25 августа, Тихановская уже выступила в Европарламенте, 4 сентября она приняла участие в неформальной встрече в Совете Безопасности ООН, а накануне, 18 сентября, выступила перед Советом по правам человека ООН.

Минск неоднократно заявлял, что расценивает такие контакты как неуместные. В частности, на последней встрече 18 сентября официальный представитель Минска Юрий Амбразевич потребовал прекратить выступление Тихановской. «Выступление отдельно избранных граждан Республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым», — указал он. Требование прекратить трансляцию выступления Тихановской поддержали представители России, Венесуэлы и Китая, заявив, что ее участие в сессии нарушает правила процедуры.

Спор Тихановской и постпреда Белоруссии в ООН. Видео
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Светлана Тихановская была главной соперницей президента Александра Лукашенко на выборах главы государства, которые прошли 9 августа. По официальным данным, она набрала чуть более 10% голосов, в то время как Лукашенко заручился поддержкой 80% избирателей. Официальные результаты Тихановская не признала, потребовав новых выборов.

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Через несколько дней после выборов Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, говоря о решении Тихановской, отмечал, что у нее было «не очень много выбора: или покинуть страну, или другие, не очень удобные варианты».

Автор
Анастасия Батманова
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