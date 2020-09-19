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Правозащитники сообщили о задержании участников акции памяти Тесака

В Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали участников акции памяти неонациста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Об этом сообщает правозащитная организация «ОВД-Инфо», ссылаясь на одного из задержанных.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что такой информации у них нет.

Правозащитники сообщают о четырех задержанных. Одна из них, активистка Ольга Котова, оставила у здания ФСБ плакат с надписью «Вечная весна в одиночной камере». Об этом она сама рассказала «ОВД-Инфо». Сейчас все задержанные находятся в ОВД «Мещанский», пишет «ОВД-Инфо».

Марцинкевича нашли мертвым в камере челябинского СИЗО 16 сентября. Он оставил предсмертную записку, однако адвокат Тесака усомнился в ее подлинности. В Следственном комитете рассказали, что Тесак признался в совершении убийств на почве ненависти в период с 2003 по 2007 год. Поняв, что ему может грозить пожизненный срок, Марцинкевич покончил с собой, заявляли в ведомстве.

Отец Тесака сообщил о намерении подать обращение в Следственный комитет с просьбой завести уголовное дело, поскольку считает, что его сына убили. По словам отца и адвоката Марцинкевича, есть информация, что Тесак подвергался пыткам.

В январе 2014 года Тесака задержали на Кубе, после чего депортировали в Россию. В августе 2014-го его приговорили к пяти годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни, однако спустя три месяца, в ноябре, суд сократил этот срок до двух лет и десяти месяцев.

В 2017 году Марцинкевича приговорили к десяти годам колонии строгого режима за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ), умышленное уничтожение и повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК) и хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК) за акции «Оккупай-наркофиляй». В октябре 2019 года после частичной декриминализации уголовной статьи за разжигание ненависти и вражды Сыктывкарский городской суд смягчил приговор Тесаку. Марцинкевич должен был выйти на свободу в ноябре.

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