Правозащитники сообщили о задержании участников акции памяти Тесака

В Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали участников акции памяти неонациста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Об этом сообщает правозащитная организация «ОВД-Инфо», ссылаясь на одного из задержанных.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что такой информации у них нет.

Правозащитники сообщают о четырех задержанных. Одна из них, активистка Ольга Котова, оставила у здания ФСБ плакат с надписью «Вечная весна в одиночной камере». Об этом она сама рассказала «ОВД-Инфо». Сейчас все задержанные находятся в ОВД «Мещанский», пишет «ОВД-Инфо».

Марцинкевича нашли мертвым в камере челябинского СИЗО 16 сентября. Он оставил предсмертную записку, однако адвокат Тесака усомнился в ее подлинности. В Следственном комитете рассказали, что Тесак признался в совершении убийств на почве ненависти в период с 2003 по 2007 год. Поняв, что ему может грозить пожизненный срок, Марцинкевич покончил с собой, заявляли в ведомстве.

Отец Тесака сообщил о намерении подать обращение в Следственный комитет с просьбой завести уголовное дело, поскольку считает, что его сына убили. По словам отца и адвоката Марцинкевича, есть информация, что Тесак подвергался пыткам.