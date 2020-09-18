Пашаев после отказа от работы с Ефремовым подал апелляцию по приговору

Эльман Пашаев (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Адвокат Эльман Пашаев подал расширенную жалобу в апелляционную инстанцию на приговор актеру Михаилу Ефремову, арестованному по делу о смертельном ДТП в Москве. Об этом Пашаев сообщил РБК.

«Я это обязан был сделать [это]. Подал вовремя. Моя работа заканчивается с подачи апелляционной жалобы», — сказал он.

Пресненский районный суд 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за ДТП, в результате которого погиб человек. Почти через неделю после этого Пашаев сообщил об окончании работы с Ефремовым.

Минюст 15 сентября внес в адвокатские палаты Москвы и Северной Осетии представления о лишении Пашаева статуса адвоката. Ведомство посчитало недопустимыми высказывания и поведение адвоката во время дела Ефремова. Сам актер, по словам правозащитников, говорил, что Пашаев его подставил.

Как сообщали «РИА Новости», еще 21 августа Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаев и другого своего адвоката — Елизаветы Шаргородской. Они, как передавало агентство, должны были остаться лишь в качестве консультантов. «Найму других [адвокатов], посильнее», — цитировало тогда агентство Ефремова.