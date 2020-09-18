Пашаев после отказа от работы с Ефремовым подал апелляцию по приговору

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,27) Инвестиции, 17 сен, 12:28
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 88,63 (-0,23) Инвестиции, 17 сен, 12:28
По России на автомобиле: как все предусмотреть РБК и Jeep, 13:43 Аналог московского «Зарядья» в Петербурге построят по проекту голландцев Недвижимость, 13:43 Соратники Навального назвали правильным решение вывезти бутылку в ФРГ Общество, 13:41 СК показал видео задержания подозреваемого в убийстве сестер в Рыбинске Общество, 13:33 ЦБ приостановил снижение ключевой ставки Финансы, 13:30 В Думе зарегистрировали проект о росте в 10 раз штрафов за утечку данных Политика, 13:29 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 сентября Общество, 13:15 Финтех для ультрахайнетов: как облегчить и автоматизировать торговлю РБК и Refinitiv, 13:14 Песков фразой «растет количество абсурда» описал ситуацию с Навальным Политика, 13:06 Проблемы доллара, кризис и халвинг. 7 причин купить биткоин прямо сейчас Крипто, 13:01 Как правильно учитывать расходы по внутригрупповым услугам Pro, 12:57 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 12:54 Задержанный по подозрению в убийстве двух девочек сознался в преступлении Общество, 12:53 Песков увидел вопросы в «бутылке с «Новичком» из дела Навального Общество, 12:47
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Пашаев после отказа от работы с Ефремовым подал апелляцию по приговору

Эльман Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Адвокат Эльман Пашаев подал расширенную жалобу в апелляционную инстанцию на приговор актеру Михаилу Ефремову, арестованному по делу о смертельном ДТП в Москве. Об этом Пашаев сообщил РБК.

«Я это обязан был сделать [это]. Подал вовремя. Моя работа заканчивается с подачи апелляционной жалобы», — сказал он.

Пресненский районный суд 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за ДТП, в результате которого погиб человек. Почти через неделю после этого Пашаев сообщил об окончании работы с Ефремовым.

Минюст 15 сентября внес в адвокатские палаты Москвы и Северной Осетии представления о лишении Пашаева статуса адвоката. Ведомство посчитало недопустимыми высказывания и поведение адвоката во время дела Ефремова. Сам актер, по словам правозащитников, говорил, что Пашаев его подставил.

Как сообщали «РИА Новости», еще 21 августа Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаев и другого своего адвоката — Елизаветы Шаргородской. Они, как передавало агентство, должны были остаться лишь в качестве консультантов. «Найму других [адвокатов], посильнее», — цитировало тогда агентство Ефремова.

После этого суд обязал его до 31 августа найти других адвокатов, иначе ему предоставят защитников по назначению. Позже актер заключил новое соглашение с Пашаевым о защите на суде.

Минюст внес в палату адвокатов представление о лишении Пашаева статуса
Общество
Эльман Пашаев

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня на в районе Смоленской площади на Садовом кольце. Внедорожник актера вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого был 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров. Он умер в больнице. Согласно результатам экспертизы, в крови актера нашли следы алкоголя и наркотиков.

На итоговом заседании судья Елена Абрамова заявила, что в последнем слове актер заявил о признании вины. Суд посчитал, что его позицию можно расценить как «частичное признание вины и отнестись к ней как к смягчающему обстоятельству». Обвинение запрашивало для Ефремова 11 лет колонии. Помимо этого, суд удовлетворил иск старшего сына погибшего о компенсации, но снизил сумму с 7 млн руб. до 800 тыс. руб.

Михаил Ефремов новости
Материалы по теме
Минюст внес в палату адвокатов представление о лишении Пашаева статуса
Общество
Адвокат Пашаев заявил об окончании работы с Михаилом Ефремовым
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter