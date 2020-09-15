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Авария с участием Ефремова ,  
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Пашаев назвал «виновного» в приговоре Ефремову

Актер Михаил Ефремов, которого суд приговорил к восьми годам за смертельное ДТП в центре Москвы, мог бы получить условный срок, если бы защитником потерпевшей стороны был не Александр Добровинский. Об этом сообщил в эфире «Национальной Службы Новостей» адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

«У меня с Добровинским испортились все отношения во время судебного заседания. Мы даже руки друг другу не жали. Если бы адвокатом потерпевшей стороны был бы другой человек, то не было бы такого шоу, давно решили бы вопросы с потерпевшей стороной, и у Ефремова был бы условный срок 1,5-2 года», — сказал адвокат.

По мнению Пашаева, ДТП является «специфическим преступлением», в котором «судьбу человека решают только потерпевшие».

Он также объяснил, почему приговор оказался таким суровым.

«Приговор в 2-3 года был невозможным, потому что судили Ефремова, а не гражданина, который преступил закон», — добавил Пашаев.

Приговор актеру Михаилу Ефремову. Фоторепортаж
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ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в Москве. Управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, актер въехал в фургон Lada. От полученных травм его водитель скончался в больнице на следующий день.

8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Представитель защиты Ефремова заявил, что намерен обжаловать решение суда.

10 сентября Минюст сообщил о намерении внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова. Помимо этого, ведомство сообщило о намерении добиться дисциплинарного производства в отношении адвоката Добровинского, представлявшего в деле интересы погибшего водителя Сергея Захарова. Соответствующие указания министерство направило в свои территориальные управления по Северной Осетии и по Москве.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, адвокат
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