Ефремов в суде отказался от своих адвокатов

Михаил Ефремов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Актер Михаил Ефремов на заседании суда сообщил, что намерен поменять своих адвокатов. От услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской он отказывается, они останутся только консультантами, передает «РИА Новости».

«Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд. А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали. Такое же было в сторону моего адвоката [Эльмана] Пашаева, и эти улыбочки от [адвоката потерпевших Александра] Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других посильнее», — сказал Ефремов.

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