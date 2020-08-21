Общество , 21 авг, 16:46
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Ефремов в суде отказался от своих адвокатов
Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов на заседании суда сообщил, что намерен поменять своих адвокатов. От услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской он отказывается, они останутся только консультантами, передает «РИА Новости».
«Мои защитники меня убеждали, что у нас самый справедливый суд. А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали. Такое же было в сторону моего адвоката [Эльмана] Пашаева, и эти улыбочки от [адвоката потерпевших Александра] Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других посильнее», — сказал Ефремов.
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