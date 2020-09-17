Ефремов написал письмо из СИЗО

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за ДТП со смертельным исходом, написал письмо из следственного изолятора (СИЗО). Он отметил, что ничего уже, к сожалению, не вернуть, и предположил, что его бывший защитник Эльман Пашаев не понимал, какой резонанс вызвало дело артиста. Письмо Ефремова опубликовано в Telegram-канале RT.

«Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. В тот день (когда произошла авария) я, увы, ничего не помню где-то с 13:00. Так что мораль проста — пить надо меньше», — заявил актер.

Комментируя работу Пашаева, Ефремов сообщил, что защитник «просто не понял, что это дело резонансное». «А может, наоборот, очень понял», — допустил Ефремов.

Актер отметил, что «ничего и, к сожалению, никого» уже не вернуть. «Это, конечно, ужасно», — резюмировал он.