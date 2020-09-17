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Авария с участием Ефремова ,  
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Ефремов написал письмо из СИЗО

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за ДТП со смертельным исходом, написал письмо из следственного изолятора (СИЗО). Он отметил, что ничего уже, к сожалению, не вернуть, и предположил, что его бывший защитник Эльман Пашаев не понимал, какой резонанс вызвало дело артиста. Письмо Ефремова опубликовано в Telegram-канале RT.

«Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. В тот день (когда произошла авария) я, увы, ничего не помню где-то с 13:00. Так что мораль проста — пить надо меньше», — заявил актер.

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Михаил Ефремов (слева)

Комментируя работу Пашаева, Ефремов сообщил, что защитник «просто не понял, что это дело резонансное». «А может, наоборот, очень понял», — допустил Ефремов.

Актер отметил, что «ничего и, к сожалению, никого» уже не вернуть. «Это, конечно, ужасно», — резюмировал он.

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Эльман Пашаев

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Его джип вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого сидел Сергей Захаров. Мужчина скончался от полученных травм в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов находился в момент ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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Пресненский районный суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с актера в пользу сына погибшего 800 тыс. руб.

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