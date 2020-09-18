Суд рассмотрит дело срочника Шамсутдинова с участием присяжных

Рамиль Шамсутдинов (Фото: mig41 / Telegram)

Суд будет рассматривать дело Рамиля Шамсутдинова, открывшего прошлой осенью стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, будет рассмотрено во 2-м Восточном окружном военном суде с участием присяжных заседателей. Об этом сообщил РБК его адвокат Равиль Тугушев.

«Суд будет рассматривать дело Рамиля Шамсутдинова с участием присяжных заседателей», — заявил адвокат.

Как пояснил Тугушев, ходатайство об этом его адвокаты заявили во время ознакомления с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ.

Тугушев также сообщил, что во 2-й Восточный окружной военный суд дело поступило только вчера, и у него есть 14 дней, чтобы назначить заседание.

Согласно карточке учета уголовных дел на сайте суда, его заседания будут проходить в Чите. Судьей назначен Антон Антонов, а защищать Шамсутдинова будут адвокаты Лев Асауленко, Руслан Нагиев и Равиль Тугушев.