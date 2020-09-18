Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 75,19 (+0,27) Инвестиции, 17 сен, 12:28
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 88,63 (-0,23) Инвестиции, 17 сен, 12:28
Водителя Tesla задержали за сон во время езды со скоростью 150 км/ч Авто, 14:08 Автор песни в поддержку Лукашенко заявил об отсутствии гонорара Общество, 14:08 ЦБ сохранил ставку: стоит ли ждать снижения спроса на ипотеку Недвижимость, 14:03 «Биткоин готов к росту». Курс криптовалюты превысил $11 000 Крипто, 14:02 Будни «Кинотавра — 2020»: Чукотка, порно и миллионы подписчиков Стиль, 13:48 Суд рассмотрит дело срочника Шамсутдинова с участием присяжных Общество, 13:48 По России на автомобиле: как все предусмотреть РБК и Jeep, 13:43 Аналог московского «Зарядья» в Петербурге построят по проекту голландцев Недвижимость, 13:43 Соратники Навального назвали правильным решение вывезти бутылку в ФРГ Общество, 13:41 СК показал видео задержания подозреваемого в убийстве сестер в Рыбинске Общество, 13:33 ЦБ приостановил снижение ключевой ставки Финансы, 13:30 В Думе зарегистрировали проект о росте в 10 раз штрафов за утечку данных Политика, 13:29 Следствие попросило арестовать экс-главу Союза биатлонистов России Спорт, 13:22 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 сентября Общество, 13:15
Общество ,  
0 

Суд рассмотрит дело срочника Шамсутдинова с участием присяжных

Рамиль Шамсутдинов
Рамиль Шамсутдинов (Фото: mig41 / Telegram)

Суд будет рассматривать дело Рамиля Шамсутдинова, открывшего прошлой осенью стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, будет рассмотрено во 2-м Восточном окружном военном суде с участием присяжных заседателей. Об этом сообщил РБК его адвокат Равиль Тугушев.

«Суд будет рассматривать дело Рамиля Шамсутдинова с участием присяжных заседателей», — заявил адвокат.

Как пояснил Тугушев, ходатайство об этом его адвокаты заявили во время ознакомления с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ.

Тугушев также сообщил, что во 2-й Восточный окружной военный суд дело поступило только вчера, и у него есть 14 дней, чтобы назначить заседание.

Согласно карточке учета уголовных дел на сайте суда, его заседания будут проходить в Чите. Судьей назначен Антон Антонов, а защищать Шамсутдинова будут адвокаты Лев Асауленко, Руслан Нагиев и Равиль Тугушев.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шамсутдинова
Общество
Рамиль Шамсутдинов

В октябре прошлого года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам в воинской части 54160, расположенной в поселке Горный. Погибли семь человек, еще двое получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц).

По словам его отца, причиной стрельбы могли стать неуставные отношения между сослуживцами.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности

Ранее сам Шамсутдинов заявлял, что один из лейтенантов угрожал ему изнасилованием. По его словам, поскольку ему было известно, что офицеры «опускали других молодых», он взялся за оружие.

Позднее было возбуждено дело по ст. 335 УК России о нарушении уставных правил в воинской части, и по нему Шамсутдинов проходит уже как потерпевший. В рамках этого дела к двум годам условно в марте этого года был приговорен Руслан Мухатов, который издевался над сослуживцами, в том числе и над Шамсутдиновым.

военный суд убийство Забайкальский край новости
Материалы по теме
В материалы дела Шамсутдинова попали новые факты неуставных отношений
Общество
Отец Шамсутдинова заявил о нарушениях при психиатрической экспертизе сына
Общество
Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter