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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шамсутдинова

Рамиль Шамсутдинов
Рамиль Шамсутдинов (Фото: Project Baza / AP)

Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу солдата-срочника Руслана Шамсудтинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае в 2019 году. Об этом сообщил адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев на видео на своей странице в Facebook.

«Я только что вышел из военной прокуратуры Московского гарнизона, где по поручению прокуратуры Читинского гарнизона мне было вручено обвинительное заключение в отношении моего подзащитного Шамсутдинова Рамиля», — сказал адвокат.

В октябре 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части 54160 в поселке Горный, в результате чего погибли семь человек и и еще двое получили ранения. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц).

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Рамиль Шамсутдинов

По словам отца Шамсутдинова, Салима Шамсутдинова, причиной стрельбы могли стать неуставные отношения между сослуживцами, дедовщина. В августе в Минобороны заверили об искоренении дедовщины и казарменного хулиганства. Однако по мнению представителя Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Андрея Картаполова, в вооруженных силах России продолжает существовать дедовщина. Однако он также отметил, что по сравнению с 1990-ми годами сегодняшняя ситуация значительно лучше.

Теги: суд, Военная прокуратура
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