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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат Пашаев заявил об окончании работы с Михаилом Ефремовым

Эльман Пашаев (в центре) и Михаил Ефремов (справа)
Эльман Пашаев (в центре) и Михаил Ефремов (справа) (Фото: пресс-служба Пресненского суда / РИА Новости)

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил о завершении соглашения о защите актера. Об этом он заявил в разговоре с РБК.

«Юридически я работу закончил, соглашение наше исполнено», — заявил он.

21 августа Михаил Ефремов на заседании суда заявил, что хочет сменить адвокатов, однако уже 24 августа перезаключил контракт с Эльманом Пашаевым.

8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК), и приговорил его к восьми годам колонии.

Позже в разговоре с правозащитниками актер пожаловался, что адвокат подставил его.

«И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он», — добавил Ефремов.

Смертельное ДТП с участием актера произошло на Смоленском бульваре 8 июня. Джип Grand Cherokee под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в курьерский фургон, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров, который позже скончался в больнице.

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Теги: Михаил Ефремов, адвокат, ДТП, новости
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