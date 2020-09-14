Адвокат Пашаев заявил об окончании работы с Михаилом Ефремовым

Эльман Пашаев (в центре) и Михаил Ефремов (справа) (Фото: пресс-служба Пресненского суда / РИА Новости)

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил о завершении соглашения о защите актера. Об этом он заявил в разговоре с РБК.

«Юридически я работу закончил, соглашение наше исполнено», — заявил он.

21 августа Михаил Ефремов на заседании суда заявил, что хочет сменить адвокатов, однако уже 24 августа перезаключил контракт с Эльманом Пашаевым.

8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК), и приговорил его к восьми годам колонии.

Позже в разговоре с правозащитниками актер пожаловался, что адвокат подставил его.