Ефремов заявил о «подставе» со стороны своего адвоката

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за ДТП со смертельным исходом, не ожидал, что ему вынесут такой приговор, и считает, что его «подставил» адвокат Эльман Пашаев своими действиями. Об этом артист рассказал правозащитникам, приехавшим к нему в СИЗО № 5, известный как «Водник». Об этом пишет член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое», — сказал он.

По его словам, он хотел сменить защитника. «И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он», — добавил Ефремов.

Он сказал, что адвокат настаивает на подаче апелляции на решение суда «в последний день», однако, по мнению актера, «это рискованно».