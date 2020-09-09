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Авария с участием Ефремова ,  
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Ефремов заявил о «подставе» со стороны своего адвоката

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за ДТП со смертельным исходом, не ожидал, что ему вынесут такой приговор, и считает, что его «подставил» адвокат Эльман Пашаев своими действиями. Об этом артист рассказал правозащитникам, приехавшим к нему в СИЗО № 5, известный как «Водник». Об этом пишет член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое», — сказал он.

По его словам, он хотел сменить защитника. «И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он», — добавил Ефремов.

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Эльман Пашаев

Он сказал, что адвокат настаивает на подаче апелляции на решение суда «в последний день», однако, по мнению актера, «это рискованно».

«Он хочет ее отправить почтой, чтобы там зафиксировали дату. Тогда, по его словам, мы не просрочим», — пояснил он. Правозащитники, как пишет Меркачева, подтвердили, что в последний день жалобу не подают. Эльман Пашаев не ответил на звонки РБК.

Говоря о том, как прошла его первая ночь в СИЗО, Ефремов рассказал, что «плохо спал». «Я все последние месяцы, после того как случилось это, плохо сплю», — сказал он. По словам артиста, ему дали валерьянку, но она не помогла ему. чувствует он себя «более-менее», добавил Ефремов.

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Актера поместили в восьмиместную камеру, внутри есть стол, книжная полка, радио и телевизор. В камере можно курить. Кроме Ефремова в ней еще двое заключенных, один из них белорус.

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Михаил Ефремов в сопровождении конвоя после оглашения приговора

8 сентября Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, он признан виновным в ДТП, в результате которого погиб человек. Актер во время судебных прений признал вину.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в центре Москвы. Внедорожник актера на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в небольшой фургон, за рулем которого был 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров. Последний умер в больнице. Анализы показали содержание в крови алкоголя и наркотиков. До приговора Ефремов находился под домашним арестом.

Государственное обвинение просило приговорить Ефремова к 11 годам тюремного заключения. Защита артиста сообщила, что намерена обжаловать решение суда.

В августе на одном из заседаний суда Ефремов объявил, что отказывается от услуг своих адвокатов, Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Однако позднее Пашаев сообщил, что перезаключил договор со своим подзащитным.

Теги: Михаил Ефремов, приговор, ДТП
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