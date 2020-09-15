Минюст внес в палату адвокатов представление о лишении Пашаева статуса

В ведомстве считают, что защитник во время процесса над актером Михаилом Ефремовым нарушил профессиональную этику. Ранее Пашаева уже несколько раз лишали статуса адвоката

Эльман Пашаев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Минюст внес в адвокатскую палату представление о лишении защищавшего актера Михаила Ефремова по делу о ДТП Эльмана Пашаева статуса адвоката, передает ТАСС. Информацию РБК подтвердил сам Пашаев.

«Это произошло еще на прошлой неделе. У Минюста нет таких прав, они могут делать это только через адвокатскую палату. Меня еще не уведомляли ни о чем, еще рано. Пока они отправят в региональное министерство юстиции, пока в палату, это время займет», — заявил Пашаев.

По данным ТАСС, министерство внесло представления в адвокатские палаты Москвы и Северной Осетии. Одно из них касается возбуждения дисциплинарного производства против адвоката Александра Добровинского, который представлял в деле Ефремова сторону погибшего Сергея Захарова. Второе представление — о прекращении статуса Пашаева.

О намерении лишить адвоката статуса в Минюсте сообщили 10 сентября. Ведомство посчитало недопустимыми высказывания и поведение Пашаева во время дела Ефремова. Адвокатская палата Северной Осетии признала, что Пашаев допустил нарушение профессиональной этики, и в ближайшее время выберет ему наказание.