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Авария с участием Ефремова ,  
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Минюст внес в палату адвокатов представление о лишении Пашаева статуса

В ведомстве считают, что защитник во время процесса над актером Михаилом Ефремовым нарушил профессиональную этику. Ранее Пашаева уже несколько раз лишали статуса адвоката
Эльман Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Минюст внес в адвокатскую палату представление о лишении защищавшего актера Михаила Ефремова по делу о ДТП Эльмана Пашаева статуса адвоката, передает ТАСС. Информацию РБК подтвердил сам Пашаев.

«Это произошло еще на прошлой неделе. У Минюста нет таких прав, они могут делать это только через адвокатскую палату. Меня еще не уведомляли ни о чем, еще рано. Пока они отправят в региональное министерство юстиции, пока в палату, это время займет», — заявил Пашаев.

По данным ТАСС, министерство внесло представления в адвокатские палаты Москвы и Северной Осетии. Одно из них касается возбуждения дисциплинарного производства против адвоката Александра Добровинского, который представлял в деле Ефремова сторону погибшего Сергея Захарова. Второе представление — о прекращении статуса Пашаева.

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Эльман Пашаев

О намерении лишить адвоката статуса в Минюсте сообщили 10 сентября. Ведомство посчитало недопустимыми высказывания и поведение Пашаева во время дела Ефремова. Адвокатская палата Северной Осетии признала, что Пашаев допустил нарушение профессиональной этики, и в ближайшее время выберет ему наказание.

Адвокат Андрей Князев допускал, что Пашаева, кроме дисциплинарной, могут привлечь и к уголовной ответственности за допуск к делу артиста трех лжесвидетелей.

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Ефремов попал в ДТП 8 июня на Садовом кольце. В результате аварии погиб водитель автофургона Сергей Захаров. В сентябре актер получил восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Пашаев обвинил в столь строгом приговоре защитника стороны потерпевших Добровинского.

В ходе защиты Ефремова Пашаев заявлял, что к аварии могли привести «энергетические дыры», «грозовые сгустки» и «аэрозольные облака», неоднократно допускал другие противоречивые высказывания. Он также привел на суд свидетелей, которые утверждали, что видел на водительском месте в машине Ефремова другого человека.

Пашаев был несколько раз лишен адвокатского статуса, а в 2018 году провел несколько месяцев под стражей по делу о вымогательстве (затем обвинение переквалифицировали, и он получил год условно за самоуправство).

Автор: Михаил Котляр
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Минюст, адвокат, Александр Ефремов
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