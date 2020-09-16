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Суд продлил арест обвиняемому в убийстве аспирантки историку Соколову

Видео: SPbGS / Telegram
Видео: SPbGS / Telegram
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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга на три месяца, до 23 декабря, продлил арест историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко. Об этом сообщает городская объединенная пресс-служба судов в своем Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что следующее судебное заседание по уголовному делу в отношении Соколова назначено на 23 сентября.

Помимо этого в суде добавили, что иск Соколова о защите чести и достоинства был направлен в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.

Следственный эксперимент с обвиняемым в убийстве Соколовым. Фоторепортаж
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Доцента СПбГУ Соколова задержали на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге 9 ноября 2019 года, когда он пытался утопить рюкзак, в котором находились две отрезанные женские руки. Следствие выяснило, что была убита 24-летняя аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко. Правоохранительные органы утверждали, что она умерла от огнестрельных ранений, а затем ее расчленили. При обыске в квартире Соколова были обнаружены обрез малокалиберной винтовки и полсотни патронов.

Впоследствии историк оформил явку с повинной, а на допросе признал свою вину по делу об убийстве девушки. Октябрьский суд Санкт-Петербурга арестовал его 11 ноября 2019 года. В декабре того же года Соколову продлили содержание под стражей до апреля 2020-го. В марте этого года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу Соколова.

Олег Соколов студентка историк убийство суд арест
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