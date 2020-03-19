Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова

Защитник сообщил, что, согласно обвинительному заключению, убийство совершено в ходе бытового конфликта на почве ревности. Смягчающим обстоятельством является наличие у Соколова двух малолетних детей. Отягчающим обстоятельством является использование для совершения преступления огнестрельного оружия.

Накануне СК отчитался о завершении расследования дела.

Соколова задержали в ноябре прошлого года, когда он пытался утопить в Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позднее Соколов оформил явку с повинной и признался, что убил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой был в близких отношениях. В декабре историку продлили арест до апреля.