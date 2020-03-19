Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщил РБК адвокат историка Александр Почуев.
Соколов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение и хранение оружия) УК России.
Почуев отметил, что особой жестокости, надругательств над телом жертвы в деле не установлено. «Также не подтверждены ложные обвинения в истязаниях других якобы жертв», — отметил он.