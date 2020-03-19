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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова

Олег Соколов (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщил РБК адвокат историка Александр Почуев.

Соколов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение и хранение оружия) УК России.

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Почуев отметил, что особой жестокости, надругательств над телом жертвы в деле не установлено. «Также не подтверждены ложные обвинения в истязаниях других якобы жертв», — отметил он.

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Защитник сообщил, что, согласно обвинительному заключению, убийство совершено в ходе бытового конфликта на почве ревности. Смягчающим обстоятельством является наличие у Соколова двух малолетних детей. Отягчающим обстоятельством является использование для совершения преступления огнестрельного оружия.

Накануне СК отчитался о завершении расследования дела.

Соколова задержали в ноябре прошлого года, когда он пытался утопить в Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позднее Соколов оформил явку с повинной и признался, что убил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой был в близких отношениях. В декабре историку продлили арест до апреля.

Теги: убийство, обвинение, Генпрокуратура России, новости РБК
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