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В СПЧ прокомментировали заявление Минобороны об искоренении дедовщины

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Точенов прокомментировал РБК заявление замминистра обороны России Андрея Картаполова об искоренение понятий «дедовщина» и «казарменное хулиганство».

По мнению представителя СПЧ, дедовщина продолжает существовать в вооруженных силах России, об этом свидетельствуют сообщения военнослужащих-срочников и их родителей. Однако по сравнению с 90-ми ее стало в значительной степени меньше, отметил Точенов.

Также член СПЧ сообщил, что в настоящее время в России продолжается работа по минимизации внеуставных отношений.

«Значительно другое отношение стало к военным, к Вооруженным силам, ко всем.<...> В уставе, например, написано, что военнослужащие должны обращаться друг к другу на «вы». Если обращаемся на «ты», что это — неуставные отношения? Есть грубые неуставные отношения, за которыми предусмотрена уголовная ответственность. Вот к искоренению в первую очередь этих вещей надо идти, стремится и добиваться. Это серьезная и важная работа», — заявил Точенов.

В материалы дела Шамсутдинова попали новые факты неуставных отношений
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Рамиль Шамсутдинов

Ранее замминистра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов на
военно-техническом форуме «Армия 2020» заявил, что в российской армии полностью искоренены понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство». Он пояснил, что этому способствовало верная тактика по наведению уставного порядка в Вооруженных силах, что также помогло значительно снизить количество воинских преступлений.

В воинской части 54160 в поселке Горном Забайкальского края в конце октября 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев, восемь человек погибли, еще двое серьезно пострадали. Солдату было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц). По словам отца Шамсутдинова, на преступление его сына спровоцировали дедовщина и неуставные отношения.

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Теги: дедовщина, армия России, СПЧ, новости
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