В СПЧ прокомментировали заявление Минобороны об искоренении дедовщины

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Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Точенов прокомментировал РБК заявление замминистра обороны России Андрея Картаполова об искоренение понятий «дедовщина» и «казарменное хулиганство».

По мнению представителя СПЧ, дедовщина продолжает существовать в вооруженных силах России, об этом свидетельствуют сообщения военнослужащих-срочников и их родителей. Однако по сравнению с 90-ми ее стало в значительной степени меньше, отметил Точенов.

Также член СПЧ сообщил, что в настоящее время в России продолжается работа по минимизации внеуставных отношений.

«Значительно другое отношение стало к военным, к Вооруженным силам, ко всем.<...> В уставе, например, написано, что военнослужащие должны обращаться друг к другу на «вы». Если обращаемся на «ты», что это — неуставные отношения? Есть грубые неуставные отношения, за которыми предусмотрена уголовная ответственность. Вот к искоренению в первую очередь этих вещей надо идти, стремится и добиваться. Это серьезная и важная работа», — заявил Точенов.