В СПЧ прокомментировали заявление Минобороны об искоренении дедовщины
Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Точенов прокомментировал РБК заявление замминистра обороны России Андрея Картаполова об искоренение понятий «дедовщина» и «казарменное хулиганство».
По мнению представителя СПЧ, дедовщина продолжает существовать в вооруженных силах России, об этом свидетельствуют сообщения военнослужащих-срочников и их родителей. Однако по сравнению с 90-ми ее стало в значительной степени меньше, отметил Точенов.
Также член СПЧ сообщил, что в настоящее время в России продолжается работа по минимизации внеуставных отношений.
«Значительно другое отношение стало к военным, к Вооруженным силам, ко всем.<...> В уставе, например, написано, что военнослужащие должны обращаться друг к другу на «вы». Если обращаемся на «ты», что это — неуставные отношения? Есть грубые неуставные отношения, за которыми предусмотрена уголовная ответственность. Вот к искоренению в первую очередь этих вещей надо идти, стремится и добиваться. Это серьезная и важная работа», — заявил Точенов.