В Минобороны заявили об искоренении дедовщины и казарменного хулиганства

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Заместитель министра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что в российской армии полностью искоренены понятия дедовщина и казарменное хулиганство. Об этом он сказал на круглом столе в ходе военно-техничесого форума «Армия-2020», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

По его словам, этому способствовало правильно выбранное направление действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах, оно также помогло значительно снизить количество воинских преступлений. Картаполов также считает, что это повлияло на желание россиян проходить срочную службу в армии и на качество самой службы.

В конце октября 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в воинской части 54160 в поселке Горном Забайкальского края. В результате стрельбы погибли восемь человек, еще двое серьезно пострадали. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц).

Комментируя происшествие, в Минобороны отмечали, что причинами стали нервный срыв срочника и личный конфликт. Однако отец Шамсутдинова позднее заявил о дедовщине и неуставных отношениях в части, по его словам, это спровоцировало его сына на преступление.