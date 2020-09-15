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Отравление Навального ,  
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Песков прокомментировал отмену визита Лаврова в Берлин

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Глава МИД России Сергей Лавров отменил визит в Германию в связи с тем, что формат визита существенно урезали и изменили по решению представителей ФРГ. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас я бы не стал ничего говорить в целом об отношениях. Потому что с нашей точки зрения мы убеждены, нет никаких факторов, которые могут и должны каким-то образом негативно влиять на наши отношения», — ответил Песков на вопрос, какие отношения сложились у России с западными странами на фоне инцидента с Алексеем Навальным.

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По его словам, Россия была и остается открытой для сотрудничества при выяснении, что произошло с оппозиционером, который сейчас находится на лечении в берлинской клинике «Шарите». Песков отметил, что для того, чтобы продвинуться в расследовании инцидента, России нужно получить биологические материалы пациента.

Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет сделал экстренную посадку в Омске, где политик был госпитализирован. Через два дня пациента перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

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24 августа немецкие врачи сообщили, что, согласно результатам их исследований, политик был отравлен веществом из группы «Новичок». Позднее выводы медиков из Германии подтвердили в лабораториях во Франции и Швеции, которым были предоставлены образцы биоматериалов, взятых у Навального.

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Лавров отметил, что в Москве надеются, что Берлин прекратит свои «нелепые действия» и передаст факты, которые подтверждают отравление оппозиционера «Новичком», российской стороне. Глава МИДа также заявил, что данные о здоровье политика уже не являются предметом двусторонних отношений Германии и России, а стали «предметом многостороннего разбирательства».

Ранее МИД России объявил об отмене визита Сергея Лаврова в Берлин на церемонию закрытия перекрестного года научно-образовательных партнерств в связи с изменениями в графике главы МИД Германии Хайко Мааса. Российское ведомство пояснило, что Маас не будет участвовать в церемонии, а его переговоры с Лавровыми продлятся только полтора часа.

Теги: Сергей Лавров, новости, Берлин
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