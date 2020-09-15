Песков прокомментировал отмену визита Лаврова в Берлин

Дмитрий Песков (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Глава МИД России Сергей Лавров отменил визит в Германию в связи с тем, что формат визита существенно урезали и изменили по решению представителей ФРГ. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас я бы не стал ничего говорить в целом об отношениях. Потому что с нашей точки зрения мы убеждены, нет никаких факторов, которые могут и должны каким-то образом негативно влиять на наши отношения», — ответил Песков на вопрос, какие отношения сложились у России с западными странами на фоне инцидента с Алексеем Навальным.

По его словам, Россия была и остается открытой для сотрудничества при выяснении, что произошло с оппозиционером, который сейчас находится на лечении в берлинской клинике «Шарите». Песков отметил, что для того, чтобы продвинуться в расследовании инцидента, России нужно получить биологические материалы пациента.

Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет сделал экстренную посадку в Омске, где политик был госпитализирован. Через два дня пациента перевезли в берлинскую клинику «Шарите».