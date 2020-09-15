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Отравление Навального ,  
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ЕС осудил попытку убийства Навального

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Павел Головкин / AP)

Европейский союз осуждает попытку убийства Алексея Навального. Об этом на пленарном заседании Европарламента заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщила телерадиокомпания DW.

«Мы осуждаем без каких-либо двусмысленностей эту попытку убийства. Это слова, которые мы должны употреблять — попытка убийства», — сказал чиновник.

Боррель также напомнил, что лаборатории во Франции и в Швеции подтвердили выводы экспертов бундесвера ФРГ, что политик был отравлен боевым химическим веществом.

«Теперь есть неоспоримые доказательства, что был использован нейротоксин группы «Новичок», аналогичный тому, который применялся для отравления Юлии и Сергея Скрипалей», — заявил глава европейской дипломатии.

Также Боррель сообщил, что ЕС видит в использовании подобного вещества серьезное нарушение международного права и прав человека.

«Мы вновь призываем Россию сотрудничать в расследовании, в первую очередь с ОЗХО», — сказал он.

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Алексей Навальный

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Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где его госпитализировали. Навальный впал в кому.

Для продолжения лечения политика 22 августа перевезли в Германию в берлинскую клинику «Шарите», а через два дня немецкие врачи заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Правительство Германии 2 сентября сообщило, что военная лаборатория ФРГ подтвердила наличие у него в организме следов отравления ядом из группы «Новичок». Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, это не оставляет никаких сомнений в том, что Навальный был отравлен с использованием нервно-паралитического яда.

Официальный представитель Минобороны ФРГ Арне Коллатц-Йоханнсен сообщил 9 сентября, что результаты исследований лаборатории бундесвера, согласно которым в биоматериалах Навального обнаружили следы яда, переданы в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Накануне немецкое правительство заявило, что французские и шведские специалисты также подтвердили выводы немецких коллег по поводу отравления Навального «Новичком».

Теги: Алексей Навальный, отравление, ЕС
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