ЕС осудил попытку убийства Навального

Алексей Навальный (Фото: Павел Головкин / AP)

Европейский союз осуждает попытку убийства Алексея Навального. Об этом на пленарном заседании Европарламента заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщила телерадиокомпания DW.

«Мы осуждаем без каких-либо двусмысленностей эту попытку убийства. Это слова, которые мы должны употреблять — попытка убийства», — сказал чиновник.

Боррель также напомнил, что лаборатории во Франции и в Швеции подтвердили выводы экспертов бундесвера ФРГ, что политик был отравлен боевым химическим веществом.

«Теперь есть неоспоримые доказательства, что был использован нейротоксин группы «Новичок», аналогичный тому, который применялся для отравления Юлии и Сергея Скрипалей», — заявил глава европейской дипломатии.

Также Боррель сообщил, что ЕС видит в использовании подобного вещества серьезное нарушение международного права и прав человека.