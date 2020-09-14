Лавров отменил визит в Берлин

На фоне обострения отношений двух стран из-за ситуации вокруг Алексея Навального глава МИДа отменил визит в Берлин, согласованный еще год назад. Одной из причин в МИДе назвали сокращение времени, отведенного на переговоры

Сергей Лавров (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

МИД России объявил об отмене визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Берлин на церемонию закрытия перекрестного года научно-образовательных партнерств. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Совместное участие двух министров в церемонии, отметили в МИДе, было согласовано еще год назад, окончательно его подтвердили в августе этого года. Отмену визита в МИДе объяснили изменениями в графике главы МИД Германии Хайко Мааса: он не будет участвовать в церемонии, а длительность переговоров с Лавровым составит только полтора часа.

«3 сентября германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа. Таким образом, первоначальная и основная цель поездки С.В. Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров — сильно урезанным», — говорится в сообщении.

Вместо этого глава российского МИДа направит приветствие участникам церемонии.