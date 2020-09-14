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Лавров отменил визит в Берлин

На фоне обострения отношений двух стран из-за ситуации вокруг Алексея Навального глава МИДа отменил визит в Берлин, согласованный еще год назад. Одной из причин в МИДе назвали сокращение времени, отведенного на переговоры
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

МИД России объявил об отмене визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Берлин на церемонию закрытия перекрестного года научно-образовательных партнерств. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Совместное участие двух министров в церемонии, отметили в МИДе, было согласовано еще год назад, окончательно его подтвердили в августе этого года. Отмену визита в МИДе объяснили изменениями в графике главы МИД Германии Хайко Мааса: он не будет участвовать в церемонии, а длительность переговоров с Лавровым составит только полтора часа.

«3 сентября германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа. Таким образом, первоначальная и основная цель поездки С.В. Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров — сильно урезанным», — говорится в сообщении.

Вместо этого глава российского МИДа направит приветствие участникам церемонии.

МИД ФРГ допустил санкции против «Северного потока-2» из-за Навального
Политика
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Отмена визита Сергея Лаврова в Берлин произошла на фоне обострения отношений России и Германии, связанного с ситуацией вокруг Алексея Навального. Оппозиционер был госпитализирован в тяжелом состоянии 20 августа в больницу в Омске, российские врачи назвали причиной произошедшего нарушение обмена веществ. 22 августа, по настоянию родных Навального, он был перевезен спецрейсом в Берлин, в кинику «Шарите». Вскоре власти ФРГ выпустили заявление о том, что у Навального диагностировано отравление боевым отравляющим веществом из группы «Новичок», схожим с тем, которым, предположительно, были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль в 2018 году.

Российская Генпрокуратура попросила Германию предоставить данные о проведенных анализах, лечении и состоянии Алексея Навального, однако, как утверждают в Москве, исчерпывающий ответ так и не был получен.

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Лавров назвал «нелепыми» действия Германии в ситуации с Навальным
Политика
Сергей Лавров

9 сентября в МИД России был вызван посол Германии в Москве Андреас фон Гайр. Ему было заявлено, что если Берлин в ответ на запрос не предоставит биоматериалы, результаты экспертиз, а также пробы анализов Навального, то Россия будет расценивать это как отказ властей ФРГ от установления истины и объективного расследования.

Авторы: Роман Котерев, Георгий Тадтаев
Теги: Сергей Лавров, МИД России
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