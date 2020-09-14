Адвокат сообщила об ухудшении самочувствия Колесниковой в СИЗО

Мария Колесникова (Фото: Ulf Mauder / dpa / Global Look Press)

Самочувствие арестованного члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой ухудшилось: у нее обострилась аллергия, рассказала ее адвокат Людмила Казак, сообщает Telegram-канал «Выборы видишь?», который ведет Tut.by. Сейчас Колесникова находится в следственном изоляторе Жодино.

«Привезли ее сюда в пятницу в обед, она в общей камере на шесть человек. У Марии аллергия на пыль, наверное, ее обеспечили не очень свежими матрасом, подушкой и постельным бельем и у нее обострилась аллергия», — сказала защитник.

По ее словам, Колесникова страдает от приступов кашля, заложенности носа, также у нее «отек носоглотки, чешутся и зудят глаза». Ей оказывают медицинскую помощь.

«Мы написали заявление на имя начальника тюрьмы, чтобы поменяли ей инвентарь по возможности и обеспечили передачу лекарств», — сообщила Казак.