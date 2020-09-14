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Адвокат сообщила об ухудшении самочувствия Колесниковой в СИЗО

Мария Колесникова
Мария Колесникова (Фото: Ulf Mauder / dpa / Global Look Press)

Самочувствие арестованного члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой ухудшилось: у нее обострилась аллергия, рассказала ее адвокат Людмила Казак, сообщает Telegram-канал «Выборы видишь?», который ведет Tut.by. Сейчас Колесникова находится в следственном изоляторе Жодино.

«Привезли ее сюда в пятницу в обед, она в общей камере на шесть человек. У Марии аллергия на пыль, наверное, ее обеспечили не очень свежими матрасом, подушкой и постельным бельем и у нее обострилась аллергия», — сказала защитник.

По ее словам, Колесникова страдает от приступов кашля, заложенности носа, также у нее «отек носоглотки, чешутся и зудят глаза». Ей оказывают медицинскую помощь.

«Мы написали заявление на имя начальника тюрьмы, чтобы поменяли ей инвентарь по возможности и обеспечили передачу лекарств», — сообщила Казак.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

11 сентября Колесникову перевели из СИЗО № 1 в Минске в следственную тюрьму № 8 в Жодино Минской области. Член президиума КС арестована по уголовному делу о попытке захвата власти (ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии). Защита обжаловала арест.

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7 сентября КС сообщил о похищении Колесниковой в Минске неизвестными в масках. На следующее утро близкие к президенту Александру Лукашенко СМИ сообщили, что ее задержали при попытке пересечь границу с Украиной.

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Однако члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов, которые были с Колесниковой на белорусско-украинской границе, рассказали, что ее пытались выдворить из страны, однако она порвала свой паспорт. Позднее член президиума КС заявила, что силовики угрожали ей физической расправой и тюремным заключением на 25 лет.

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