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Защита Колесниковой потребовала суд отменить решение об ее аресте

Защита направила в суд жалобу на решение прокурора, который выдал санкцию на арест члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Об этом сообщила ее адвокат Людмила Казак, передает «Интерфакс-Украина».

«Жалоба направлена в суд», — заявила она.

Казак добавила, жалоба подана в суд Партизанского района Минска. Также она отметила, что защита просит отменить меру пресечения Колесниковой.

Материал дополняется

Теги: Белоруссия, оппозиция, суд
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