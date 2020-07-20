Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе

Ринат Ахметчин (Фото: Денис Кожевников / ТАСС)

Глава Норильска (Красноярский край) Ринат Ахметчин написал заявление об отставке, сообщили РБК в управлении общественных связей администрации города.

Ранее 15 апреля Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Красноярского края Александру Уссу. Мэр признал, что своих сил и средств в городе уже не хватает.

«У нас идет увеличение положительных результатов по тестам по коронавирусной инфекции. И плюс очень значительное увеличение [числа] людей, которые заболели внебольничной пневмонией. По сравнению с предыдущим годом раза в четыре, в пять», — заявил Ахметчин (запись его выступления размещена на сайте издания «Заполярная правда»).

Мэр также отметил, что информация о числе заболевших COVID-19, поступающая от Роспотребнадзора, сильно отличается от тех данных, которые власти города получают от медиков.

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