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Авария с топливом в Норильске ,  
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СК завершил расследование уголовного дела против бывшего мэра Норильска

Ринат Ахметчин
Ринат Ахметчин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Завершено расследование уголовного дела против экс-главы Норильска Рината Ахметчина, обвиняемого в халатности. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По версии следствия, Ахметчин, узнав о разливе топлива на территории ТЭЦ-3, своевременно не ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС), а также не организовал ликвидационные работы, чтобы предотвратить загрязнения дизельным топливом грунта и акватории рек на территории Норильска. В СК считают, что бездействие Ахметчина привело к увеличению вреда, который был нанесен почве и водным объектам региона.

Против мэра Норильска возбудили дело после аварии на ТЭЦ
Общество
<p>Ринат Ахметчин</p>

Уголовное дело против мэра Норильска было возбуждено в середине июня по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность), после аварии на ТЭЦ-3, которая произошла 29 мая.

Тогда из резервуара с дизельным топливом в окружающую среду попала 21 тыс. т нефтепродуктов. Общая площадь загрязнения достигла 180 тыс. кв. м. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд руб. Позже Ахметчин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Также в начале июля СК возбудил четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод).

В ходе расследования были арестованы главный инженер ТЭЦ-3 Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов, директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов и начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Позднее Старостина и Кузнецова отпустили под домашний арест. Позже стало известно о возбуждении еще одного дела по статье о халатности против главного государственного инспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой.

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Теги: Норильск, СК, халатность
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