СК завершил расследование уголовного дела против бывшего мэра Норильска

Ринат Ахметчин (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Завершено расследование уголовного дела против экс-главы Норильска Рината Ахметчина, обвиняемого в халатности. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По версии следствия, Ахметчин, узнав о разливе топлива на территории ТЭЦ-3, своевременно не ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС), а также не организовал ликвидационные работы, чтобы предотвратить загрязнения дизельным топливом грунта и акватории рек на территории Норильска. В СК считают, что бездействие Ахметчина привело к увеличению вреда, который был нанесен почве и водным объектам региона.

Уголовное дело против мэра Норильска было возбуждено в середине июня по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность), после аварии на ТЭЦ-3, которая произошла 29 мая.

Тогда из резервуара с дизельным топливом в окружающую среду попала 21 тыс. т нефтепродуктов. Общая площадь загрязнения достигла 180 тыс. кв. м. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд руб. Позже Ахметчин написал заявление об увольнении по собственному желанию.