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Шнуров назвал приговор Ефремову чрезмерно жестоким

Сергей Шнуров
Сергей Шнуров (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов сам виноват в чересчур жестоком приговоре по делу о смертельном ДТП в Москве. Так прокомментировал приговор музыкант Сергей Шнуров.

«Чересчур жестоко. Но он сам виноват — зачем было такого адвоката брать? Неясно», — сказал Шнуров «РИА Новости».

Ранее сам Ефремов, по словам правозащитников, сообщил, что адвокат Эльман Пашаев его подставил. По словам актера, он не ожидал такого приговора суда.

Сам Пашаев считает, что выбрал правильную линию защиты актера. По его словам, если бы Ефремов сразу признал вину, приговор был бы другим.

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Эльман Пашаев (слева) и Михаил Ефремов

ДТП произошло в июне на Садовом кольце в центре Москвы. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров. Он умер в больнице на следующий день. Результаты анализов показали наличие алкоголя и наркотиков в крови актера.

8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Теги: Михаил Ефремов, Сергей Шнуров
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