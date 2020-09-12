Шнуров назвал приговор Ефремову чрезмерно жестоким

Сергей Шнуров (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов сам виноват в чересчур жестоком приговоре по делу о смертельном ДТП в Москве. Так прокомментировал приговор музыкант Сергей Шнуров.

«Чересчур жестоко. Но он сам виноват — зачем было такого адвоката брать? Неясно», — сказал Шнуров «РИА Новости».

Ранее сам Ефремов, по словам правозащитников, сообщил, что адвокат Эльман Пашаев его подставил. По словам актера, он не ожидал такого приговора суда.

Сам Пашаев считает, что выбрал правильную линию защиты актера. По его словам, если бы Ефремов сразу признал вину, приговор был бы другим.