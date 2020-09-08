Суд признал Михаила Ефремова виновным

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в ДТП, в результате которого погиб 57-летний Сергей Захаров, передает ТАСС.

«Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека», — сказала судья.

Ефремова обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Наказание может составить от 5 до 12 лет лишения свободы.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с фургоном Lada, которым управлял курьер Сергей Захаров. Водитель фургона от полученных травм умер на следующий день в больнице.