Пашаев счел правильной тактику защиты Ефремова

Эльман Пашаев (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Линия защиты актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, была выбрана верно. Об этом ТАСС заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

Он отметил, что если бы Ефремов с самого начала судебного процесса признал вину, это ничего бы не дало. «Подсудимый имеет право тысячи раз менять показания, а последнее слово — это окончательно, и суд принимает последнее слово», — подчеркнул Пашаев.

По мнению стороны защиты, гособвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии не из-за того, что он не сразу признал вину, а из-за сатирических стихов, которые тот читал.

Он добавил, что со стороны актера к нему нет претензий, а с семьей Ефремова Пашаев поддерживает хорошие отношения.