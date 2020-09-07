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Авария с участием Ефремова ,  
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Пашаев счел правильной тактику защиты Ефремова

Эльман Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Линия защиты актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, была выбрана верно. Об этом ТАСС заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

Он отметил, что если бы Ефремов с самого начала судебного процесса признал вину, это ничего бы не дало. «Подсудимый имеет право тысячи раз менять показания, а последнее слово — это окончательно, и суд принимает последнее слово», — подчеркнул Пашаев.

По мнению стороны защиты, гособвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии не из-за того, что он не сразу признал вину, а из-за сатирических стихов, которые тот читал.

Он добавил, что со стороны актера к нему нет претензий, а с семьей Ефремова Пашаев поддерживает хорошие отношения.

Ефремов в последнем слове назвал алкоголь «диким злом»
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<p>Михаил Ефремов с адвокатом в зале Пресненского районного суда перед заседанием по делу о смертельном ДТП</p>

ДТП с участием актера произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров. Он умер в больнице на следующий день.

Результаты анализов показали наличие алкоголя и наркотиков в крови Ефремова. Ему предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Актер несколько раз менял позицию по поводу признания вины. Так, после аварии он взял на себя ответственность за происшествие и извинился. Однако на заседании 31 августа Ефремов отказался от своих слов и объяснил, что не помнит ничего из-за опьянения.

Тем не менее в последнем слове 3 сентября Ефремов признал вину и раскаялся. Артист извинился перед семьей погибшего, сказав, что ему «их очень жалко».

Приговор актеру огласят 8 сентября. Прокурор потребовал для Ефремова 11 лет колонии общего режима, запрет на управление автомобилем на три года и выплату 500 тыс. руб. в пользу старшего сына погибшего. Эльман Пашаев попросил суд назначить своему подзащитному наказание, не связанное с лишением свободы. Сам Ефремов считает, что его осудят на восемь лет лишения свободы.
 

Теги: Михаил Ефремов, адвокат, защита
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