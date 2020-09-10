Пашаев сообщил о бесплатной работе на Ефремова

Эльман Пашаев (слева) и Михаил Ефремов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Адвокат Михаила Ефремова, осужденного из-за смертельной аварии в центре Москвы, Эльман Пашаев заявил, что защищал актера на суде бесплатно. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Москва 24».

«Я и мой партнер Елизавета Шаргородская работали бесплатно. Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров», — утверждает юрист.

Ранее сам актер, по словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, сообщил, что адвокат его подставил. По его словам, он не ожидал такого сурового приговора.

Сегодня появилось сообщение, что Министерство юстиции России планирует лишить Пашаева статуса адвоката. Решение о лишении статуса должна принять квалификационная комиссия Адвокатской палаты Северной Осетии. Ранее в ней сообщили о нарушении Пашаевым Кодекса профессиональной этики.