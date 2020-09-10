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Пашаев сообщил о бесплатной работе на Ефремова

Эльман Пашаев (слева) и Михаил Ефремов
Эльман Пашаев (слева) и Михаил Ефремов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Адвокат Михаила Ефремова, осужденного из-за смертельной аварии в центре Москвы, Эльман Пашаев заявил, что защищал актера на суде бесплатно. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Москва 24».

«Я и мой партнер Елизавета Шаргородская работали бесплатно. Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров», — утверждает юрист.

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Эльман Пашаев

Ранее сам актер, по словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, сообщил, что адвокат его подставил. По его словам, он не ожидал такого сурового приговора.

Сегодня появилось сообщение, что Министерство юстиции России планирует лишить Пашаева статуса адвоката. Решение о лишении статуса должна принять квалификационная комиссия Адвокатской палаты Северной Осетии. Ранее в ней сообщили о нарушении Пашаевым Кодекса профессиональной этики.

8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд взыскал с него 800 тыс. руб. в пользу сына погибшего. Защита Ефремова обжаловала приговор.

Теги: адвокат, Михаил Ефремов, суд
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