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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске на оппозиционном митинге начались задержания

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

На площади Независимости в Минске начались задержания собравшихся на оппозиционный митинг участников, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Об этом же сообщил Telegram-канал Nexta live. Канал опубликовал фото, на котором видно, как двоих мужчин заводят в автозак.

По данным Tut.by, ОМОН задержал на площади одного молодого человека. Telegram-канал издания также опубликовал видео, на котором видно, как группа женщин встала цепью перед молодым человеком, завернутым в бело-красно-белый флаг, и не пропускают к нему сотрудников ОМОНа. При этом они уговаривали силовиков не задерживать парня. Когда силовики отошли от группы, собравшиеся зааплодировали.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Там же, на площади у Красного костела, женщины выстроились в цепь солидарности. Через некоторое время их окружил ОМОН, полностью взяв в кольцо. Ранее сотрудники ОМОНа просили женщин разойтись. Они возражали и говорили, что это не митинг, так как никто не выкрикивает никаких лозунгов, сообщает Tut.by.

По данным издания, из колонок, которые установлены на здании Мингорисполкома, звучали призывы к протестующим не провоцировать сотрудников правоохранительных органов на активные действия и применение физической силы и спецсредств.

Позже ОМОН убрал оцепление и женщины пошли шествием по проспекту Независимости. Собравшиеся скандировали «Жыве Беларусь», передает Nexta live.

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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

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Протесты в стране продолжаются уже 20-й день. Они начались 9 августа после объявления официальных предварительных итогов выборов президента. По ним чуть более 80% голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко, его основная соперница и кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — чуть более 10%. В ее штабе оспорили официальные результаты и заявили, что, по их данным, победила она.

В первые дни протесты сопровождались столкновениями их участников с милицией, людей жестко задерживали, в Минске для разгона протестующих применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. Через несколько дней акции протеста стали проходить более мирно.

Теги: Белоруссия, акции протеста, задержание
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