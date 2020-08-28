В Минске на оппозиционном митинге начались задержания

Фото: Василий Федосенко / Reuters

На площади Независимости в Минске начались задержания собравшихся на оппозиционный митинг участников, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Об этом же сообщил Telegram-канал Nexta live. Канал опубликовал фото, на котором видно, как двоих мужчин заводят в автозак.

По данным Tut.by, ОМОН задержал на площади одного молодого человека. Telegram-канал издания также опубликовал видео, на котором видно, как группа женщин встала цепью перед молодым человеком, завернутым в бело-красно-белый флаг, и не пропускают к нему сотрудников ОМОНа. При этом они уговаривали силовиков не задерживать парня. Когда силовики отошли от группы, собравшиеся зааплодировали.

Там же, на площади у Красного костела, женщины выстроились в цепь солидарности. Через некоторое время их окружил ОМОН, полностью взяв в кольцо. Ранее сотрудники ОМОНа просили женщин разойтись. Они возражали и говорили, что это не митинг, так как никто не выкрикивает никаких лозунгов, сообщает Tut.by.

По данным издания, из колонок, которые установлены на здании Мингорисполкома, звучали призывы к протестующим не провоцировать сотрудников правоохранительных органов на активные действия и применение физической силы и спецсредств.