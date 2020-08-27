Девушки встали в «цепь солидарности» возле Красного костела в Минске

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Жительницы Минска встали в «цепь солидарности» возле Красного костела, передают корреспонденты изданий Tut.by и «Наша нива».

Женщины стоят рядом с католическим храмом со связанными руками. По данным Tut.by, к некоторым участницам акции стал подходить сотрудник милиции. Он попросил девушек представиться, а также заявил, что против них начинается административный процесс по ст. 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). В ответ женщины заявили, что просто вышли на прогулку и не называют имен.

На площади Независимости в Минске 26 августа ОМОН разгонял участников акции протеста. Около ста протестующих попыталась спрятаться в Красном костеле. Увидев это, силовики заблокировали все двери в храм и не выпускали людей.

Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич осудил действия омоновцев. Он заявил, что поступок стал проявлением грубого нарушения прав верующих и свобод вероисповедания.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов и продолжаются до сих пор. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава республики Александр Лукашенко. Мирные акции быстро переросли в насильственные столкновения протестующих и милиции.