Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 75,24 (-0,3) Инвестиции, 13:51
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 89 (-0,23) Инвестиции, 13:51
СМИ сообщили о желании Месси воссоединиться с Неймаром в «Манчестер Сити» Спорт, 16:10 Кто должен внедрять ИИ в компании и какие компетенции для этого нужны Индустрия 4.0, 16:00  Девушки встали в «цепь солидарности» возле Красного костела в Минске Политика, 15:59 Путин нашел недостаток на открытой в Крыму трассе «Таврида» Общество, 15:53 Приморье предложило Москве схему стабилизации топливного рынка в регионе Бизнес, 15:47 Компании Татарстана инвестировали в блокчейн-разработки более ₽1 млрд Крипто, 15:44 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 15:44 Как запомнить известные художественные стили РБК и Билайн, 15:35 Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму Общество, 15:34 Путин сообщил о нейтральном поведении России в ситуации в Белоруссии Политика, 15:32 Путин сообщил о появлении антител у его дочери после вакцинации Политика, 15:31 Песков заявил о задержке вылета Навального из-за немецких пилотов Политика, 15:31 В клинике назвали спекуляцией данные о «Новичке» в деле Навального Общество, 15:29 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 15:22
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Девушки встали в «цепь солидарности» возле Красного костела в Минске

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Жительницы Минска встали в «цепь солидарности» возле Красного костела, передают корреспонденты изданий Tut.by и «Наша нива».

Женщины стоят рядом с католическим храмом со связанными руками. По данным Tut.by, к некоторым участницам акции стал подходить сотрудник милиции. Он попросил девушек представиться, а также заявил, что против них начинается административный процесс по ст. 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). В ответ женщины заявили, что просто вышли на прогулку и не называют имен.

Путин назвал условие применения российских сил в Белоруссии
Политика
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

На площади Независимости в Минске 26 августа ОМОН разгонял участников акции протеста. Около ста протестующих попыталась спрятаться в Красном костеле. Увидев это, силовики заблокировали все двери в храм и не выпускали людей.

Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич осудил действия омоновцев. Он заявил, что поступок стал проявлением грубого нарушения прав верующих и свобод вероисповедания.

Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото: Евгений Малолетка / AP

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов и продолжаются до сих пор. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава республики Александр Лукашенко. Мирные акции быстро переросли в насильственные столкновения протестующих и милиции.

Теги: Белоруссия, Минск, протест
Материалы по теме
Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
В Минске начались акции противников и сторонников Лукашенко
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter