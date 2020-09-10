Постпред России выразил готовность изучить ситуацию с Навальным в ОЗХО

Вид на клинику «Шарите» в Берлине, где находится Алексей Навальный (Фото: Kay Nietfeld / AP)

Россия готова рассмотреть дело об отравлении оппозиционера Алексея Навального на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил постоянный представитель России при организации Александр Шульгин, передает ТАСС.

«Если вопрос будет вынесен нашими немецкими партнерами на гаагскую площадку, мы готовы к его рассмотрению строго в правовом поле конвенции», — сказал он.

По словам постпреда, Германия так и не передала сведения об отравлении политика в организацию, несмотря на заявления правительства страны. Он подчеркнул, что Россия ждет «внятных разъяснений по этому вопросу» со стороны ФРГ.

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