Лавров оценил отъезд сопровождающих Навального в Сибири за рубеж

Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Отъезд лиц, сопровождавших политика Алексея Навального во время произошедшего с ним инцидента, в Германию на фоне обвинений ФРГ наводит на определенные мысли. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим китайским коллегой Ваном И в Москве.

«Все это очень неприятно и наводит на серьезные мысли», — сказал Лавров.

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