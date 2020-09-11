Отравление Навального , 11 сен, 13:53
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Лавров оценил отъезд сопровождающих Навального в Сибири за рубеж
Сергей Лавров
Отъезд лиц, сопровождавших политика Алексея Навального во время произошедшего с ним инцидента, в Германию на фоне обвинений ФРГ наводит на определенные мысли. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим китайским коллегой Ваном И в Москве.
«Все это очень неприятно и наводит на серьезные мысли», — сказал Лавров.
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