СК Белоруссии отказался заводить дела о насилии против протестующих

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 75,53 (-0,54) Инвестиции, 10 сен, 12:40
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 89,3 (-0,26) Инвестиции, 10 сен, 12:40
Почти половина россиян решили никогда не делать прививку от коронавируса Общество, 12:00 Беби-zoomеры: почему онлайн-образованию нужен полный перезапуск Pro, 11:55 АвтоВАЗ выбрал названия для нового автомобиля Lada Авто, 11:52 Серена Уильямс оценила влияние травмы на результат полуфинала US Open Спорт, 11:41 На Украине за сутки зарегистрировали рекордное число заболевших COVID-19 Общество, 11:40 РФПИ договорился с бразильским штатом на поставку 50 млн доз вакцины Общество, 11:36 Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха РБК и Jeep, 11:29 У вакцины против COVID-19 центра «Вектор» не выявили побочных эффектов Общество, 11:22 Тимошенко вылечилась от COVID-19 Политика, 11:12 СК Белоруссии отказался заводить дела о насилии против протестующих Политика, 11:06 Осужденный за наркотики боксер Кушиташвили заявил о планах на Олимпиаду Спорт, 11:04 Гендиректор «Русагро» инвестировал в сервис доставки продуктовых наборов Бизнес, 11:00 Инвестдиректор Mail.ru Group: пишите пяти, а не тысяче инвесторов Pro, 10:59 В Москве выявили максимальное с конца июня число новых случаев COVID-19 Общество, 10:45
Протесты в Белоруссии ,  
0 

СК Белоруссии отказался заводить дела о насилии против протестующих

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Следственный комитет Белоруссии (СК) отказал члену координационного совета оппозиции республики и экс-министру культуры страны Павлу Латушко в возбуждении уголовных дел из-за насилия белорусских силовиков в отношении протестующих. Официальный ответ СК Латушко выложил в свой Telegram-канал.

«Поскольку в вашем обращении отсутствуют сведения о конкретных преступлениях, пострадавших лицах и иных обстоятельствах, оснований для проведения Следственным комитетом проверки непосредственно по данному обращению и принятия решений в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, не имеется», — поясняется в документе.

СК Белоруссии не нашел криминала в смерти пропавшего участника протестов
Общество
Никита Кривцов

СК добавил, что проверяет поступающие заявления о незаконном применении правоохранителями физической силы и спецсредств. Соответствующая правовая оценка будет дана после завершения проверок, о результатах которых заявителям сообщат в установленном законом порядке.

Ответ СК подписан начальником главного управления процессуального контроля Сергеем Тишуком.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета Белоруссии.

Месяц протестов в Белоруссии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

Video

Ранее координационный совет заявил, что его члены обратятся в СК из-за ряда последних событий в Белоруссии, в том числе применения правоохранителями спецсредств и силы к участникам мирных акций и случайным прохожим. Оппозиционное объединение указало, что это можно расценивать как превышение власти или служебных полномочий, уголовно наказуемое в Белоруссии. Совет собирался подавать заявления по всем фактам противоправных действий белорусских силовиков, совершенных 9 августа и позже.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Участники протестов, вспыхнувших в республике после окончания выборов президента, и некоторые задержанные во время несанкционированных акций журналисты жаловались на избиения, жесткие задержания и издевательства со стороны силовиков. К 17 августа 600 граждан Белоруссии сообщили о получении телесных повреждений в ходе задержания, еще 100 человек пожаловались на получение травм в местах временного содержания. Замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков 14 августа заявил, что над задержанными на протестах никто не издевался.

Теги: СК, Белоруссия, протесты
Материалы по теме
СК Белоруссии возбудил уголовные дела из-за угроз депутатам
Политика
СК Белоруссии не нашел криминала в смерти пропавшего участника протестов
Общество
Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter