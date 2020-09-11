СК Белоруссии отказался заводить дела о насилии против протестующих

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Следственный комитет Белоруссии (СК) отказал члену координационного совета оппозиции республики и экс-министру культуры страны Павлу Латушко в возбуждении уголовных дел из-за насилия белорусских силовиков в отношении протестующих. Официальный ответ СК Латушко выложил в свой Telegram-канал.

«Поскольку в вашем обращении отсутствуют сведения о конкретных преступлениях, пострадавших лицах и иных обстоятельствах, оснований для проведения Следственным комитетом проверки непосредственно по данному обращению и принятия решений в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, не имеется», — поясняется в документе.

СК добавил, что проверяет поступающие заявления о незаконном применении правоохранителями физической силы и спецсредств. Соответствующая правовая оценка будет дана после завершения проверок, о результатах которых заявителям сообщат в установленном законом порядке.

Ответ СК подписан начальником главного управления процессуального контроля Сергеем Тишуком.