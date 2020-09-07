Совет белорусской оппозиции обратится в СК из-за действий силовиков

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Члены координационного совета оппозиции Белоруссии 7 сентября подадут в Следственный комитет республики (СК) заявления по всем фактам противоправных действий белорусских силовиков, совершенных 9 августа и позже. Об этом говорится на сайте совета.

«Применение спецсредств и силы к участникам мирных акций и к случайным прохожим, к лицам, не оказывающим сопротивление, и даже к тем, кто лежит на земле для демонстрации мирных намерений, является превышением власти или служебных полномочий (статья 426 УК РБ)», — указано в сообщении.

Особое внимание в заявлении, которое передадут в СК, обращено на недавние события в Минске. Накануне неизвестные в балаклавах штурмовали минское кафе, чтобы задержать находившихся внутри людей. Как пишет Telegram-канал Nexta Live, стеклянную дверь кафе разбивал начальник главного управление МВД по борьбе с организованной преступностью полковник милиции Николай Карпенков, он был с открытым лицом и попал на видео.

В МВД не подтвердили информацию о присутствии Карпенкова при штурме. Там заявили, что милицию спровоцировали протестующие, которые вели себя вызывающе и забаррикадировались в кафе. Совет оппозиции также указал, что стекла в кафе бил Карпенков.