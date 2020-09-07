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Протесты в Белоруссии ,  
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Совет белорусской оппозиции обратится в СК из-за действий силовиков

Фото: Дмитрий Ловетский / AP
Фото: Дмитрий Ловетский / AP

Члены координационного совета оппозиции Белоруссии 7 сентября подадут в Следственный комитет республики (СК) заявления по всем фактам противоправных действий белорусских силовиков, совершенных 9 августа и позже. Об этом говорится на сайте совета.

«Применение спецсредств и силы к участникам мирных акций и к случайным прохожим, к лицам, не оказывающим сопротивление, и даже к тем, кто лежит на земле для демонстрации мирных намерений, является превышением власти или служебных полномочий (статья 426 УК РБ)», — указано в сообщении.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Особое внимание в заявлении, которое передадут в СК, обращено на недавние события в Минске. Накануне неизвестные в балаклавах штурмовали минское кафе, чтобы задержать находившихся внутри людей. Как пишет Telegram-канал Nexta Live, стеклянную дверь кафе разбивал начальник главного управление МВД по борьбе с организованной преступностью полковник милиции Николай Карпенков, он был с открытым лицом и попал на видео.

В МВД не подтвердили информацию о присутствии Карпенкова при штурме. Там заявили, что милицию спровоцировали протестующие, которые вели себя вызывающе и забаррикадировались в кафе. Совет оппозиции также указал, что стекла в кафе бил Карпенков.

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Фото: Дарья Бурякина / TUT.by

Среди прочих причин, побудивших оппозицию обратиться в СК, перечислены жестокие задержания протестующих и случайных граждан, различные преследования членов координационного совета.

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«Все действия, совершенные лицами, выступающими в официальном статусе, сопряженные с применением насилия и направленные на подавление политической и общественной активности граждан, являются преступлениями против безопасности человечества, в отношении которых отсутствуют сроки давности привлечения к уголовной ответственности», — напомнил совет.

Ранее неизвестные похитили в центре белорусской столицы члена президиума координационного совета Марию Колесникову, пресс-секретаря организации Антона Родненкова и исполнительного секретаря Ивана Кравцова.

Белорусские граждане неоднократно жаловались на насилие и превышение полномочий со стороны силовиков во время разгонов несанкционированных акций. К 17 августа 600 граждан Белоруссии пожаловались на получение телесных повреждений при задержаниях, еще 100 человек заявили о получении травм в местах временного содержания. Об избиениях правоохранителями рассказывали после освобождения и задержанные сотрудники СМИ.

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Теги: Белоруссия, оппозиция, протесты
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