В квалификационной комиссии заявили о нарушении Пашаевым кодекса этики

Эльман Пашаев (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

В квалификационной комиссии Адвокатской палаты Северной Осетии заявили о нарушении защитником Ефремова Эльманом Пашаевым Кодекса профессиональной этики адвоката. Об этом РБК сообщил член комиссии Александр Дзилихов.

«Не все, что было изложено в представлении о возбуждении (дисциплинарного дела) нашло свое подтверждение. Частично было отклонено, потому что на момент перед рассмотрением (дела) было получено два обращения его доверителя, где он просил в этой части отказать, была непосредственно воля подзащитного отказать на распространение определенных сведений якобы», — сказал Дзилихов.

Также он пояснил, что квалификационная комиссия не решает вопрос о назначении какого-либо наказания, такие полномочия находятся у совета палаты.

Президент Адвокатской палаты Северной Осетии Марк Гаглоев сообщил РБК, что пока не получал это решение квалификационной комиссии.