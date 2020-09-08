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Защита обжаловала приговор Ефремова

В суд поступила краткая апелляционная жалоба. В ней содержится требование отменить приговор актеру, которого отправили в колонию на восемь лет
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Защита обжаловала приговор актеру Михаилу Ефремову, вынесенный днем 8 сентября по факту гибели человека в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Я уже подал сегодня краткую апелляционную жалобу», — сказал он (цитата по ТАСС).

Как сообщает «Интерфакс», в жалобе защита просит отменить приговор.

Защита Ефремова обжалует приговор
Общество
Елизавета Шаргородская,&nbsp;Эльман Пашаев и&nbsp;Михаил Ефремов

Пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая подтвердила «Интерфаксу» факт поступления краткой апелляционной жалобы от Пашаева и еще одного адвоката Ефремова Елизаветы Шаргородской.

Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.

Потерпевшие не будут обжаловать приговор Ефремову
Общество
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов

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Михаила Ефремова признали виновным в гибели курьера Сергея Захарова в результате ДТП, произошедшего на Смоленской-Сенной площади в Москве, и отправили в колонию общего режима на восемь лет. Также актера лишили водительских прав на три года и взыскали с него 800 тыс. руб. в пользу старшего сына Захарова, который ранее заявил иск на сумму 7,3 млн руб.

Актер был взят под стражу в зале суда. Пока его отправили в СИЗО № 5 «Водник», где он будет помещен на карантин.

Приговор актеру Михаилу Ефремову. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Автор: Михаил Юшков
Теги: Михаил Ефремов, обжалование приговора
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