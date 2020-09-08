Защита обжаловала приговор Ефремова

В суд поступила краткая апелляционная жалоба. В ней содержится требование отменить приговор актеру, которого отправили в колонию на восемь лет

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Защита обжаловала приговор актеру Михаилу Ефремову, вынесенный днем 8 сентября по факту гибели человека в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Я уже подал сегодня краткую апелляционную жалобу», — сказал он (цитата по ТАСС).

Как сообщает «Интерфакс», в жалобе защита просит отменить приговор.

Пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая подтвердила «Интерфаксу» факт поступления краткой апелляционной жалобы от Пашаева и еще одного адвоката Ефремова Елизаветы Шаргородской.