Защита обжаловала приговор Ефремова
Защита обжаловала приговор актеру Михаилу Ефремову, вынесенный днем 8 сентября по факту гибели человека в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.
«Я уже подал сегодня краткую апелляционную жалобу», — сказал он (цитата по ТАСС).
Как сообщает «Интерфакс», в жалобе защита просит отменить приговор.
Пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая подтвердила «Интерфаксу» факт поступления краткой апелляционной жалобы от Пашаева и еще одного адвоката Ефремова Елизаветы Шаргородской.