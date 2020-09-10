Вице-мэр сообщила о состоянии после вакцинации от коронавируса

Анастасия Ракова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова подтвердила, что сделала прививку от коронавируса. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, у нее поднялась температура до 37,2 и немного болела спина. Неприятные симптомы наблюдались полдня, теперь она чувствует себя хорошо.

4 сентября о том, что Ракова сделала прививку от COVID-19, РБК рассказали два источника, близких к столичной мэрии. По словам источников, Ракова не единственный чиновник столичной мэрии, который привился от коронавируса. Как сообщил один источник, вслед за мэром Москвы Сергеем Собяниным в вакцинации приняли участие почти все главы московских департаментов.

Кроме чиновников из московской мэрии вакцину на себе испытали дочь президента Владимира Путина, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер по вопросам строительства, ЖКХ и регионального развития Марат Хуснуллин и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.