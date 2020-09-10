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В Москве за сутки выявили 695 случаев заражения коронавирусом

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 695 человек, передает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии инфекцию выявили у 269 079 человек. Из них 226 274 пациента (1434 за сутки) выздоровели, 4947 (14 за стуки) скончались.

В целом по России за сутки выявили 5 363 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших с начала эпидемии достигло 1 046 370.

За сутки от коронавируса в России умерли 128 человек
Общество
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России началась третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса. По его словам, для испытания препарата уже набраны 31 тыс. человек.

В свою очередь вице-мэр Москвы Анастасия Ракова также рассказала, что в столице 9 сентября началась вакцинация от COVID-19 в рамках третьей фазы клинических исследований.

Вакцинация проходит бесплатно, правительство Москвы и разработчик препарата — Центр Н.Ф. Гамалеи — приглашают жителей для участия в исследовании. Добровольцем может стать любой совершеннолетний гражданин России с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ в течение двух недель до начала исследований.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус
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