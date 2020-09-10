В Москве за сутки выявили 695 случаев заражения коронавирусом

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 695 человек, передает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

С начала эпидемии инфекцию выявили у 269 079 человек. Из них 226 274 пациента (1434 за сутки) выздоровели, 4947 (14 за стуки) скончались.

В целом по России за сутки выявили 5 363 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших с начала эпидемии достигло 1 046 370.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России началась третья фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса. По его словам, для испытания препарата уже набраны 31 тыс. человек.