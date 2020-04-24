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Ракова объяснила ужесточение режима изоляции действиями усталых москвичей

Властям потребовалось ужесточить режим самоизоляции, так как из-за усталости от вынужденного пребывания дома все больше жителей Москвы стали выходить на улицу и пользоваться личным и общественным транспортом, сообщили власти
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Жители Москвы устали от режима самоизоляции и начали чаще выходить на улицу и пользоваться транспортом, поэтому потребовалось ужесточить карантинные ограничения, сообщила в интервью «Первому каналу» заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Конечно, что сказать, москвичи устали. И стали действительно менее ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции. Все больше людей выходят на улицу, пользуются личным транспортом, общественным. Мы не могли не принять меры, направленные на ужесточение режима самоизоляции», — отметила она.

По словам Раковой, сейчас госпитализированных и тяжелых больных COVID-19 в cтолице становится все больше. «Если прошлую неделю средний суточный уровень госпитализации у нас был 1300–1400 человек, то сегодня это 1900», — сообщила заммэра. До конца недели в Москве будет развернуто еще 22 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, однако резерв, который есть у властей, не бесконечен.

В Москве, как и в большинстве регионов России, до конца апреля действует режим самоизоляции. Во время него жителям запрещается выходить из дома без особой причины. В частности, россиянам разрешается сходить в магазин за продуктами или в аптеку, вынести мусор или выгулять домашнее животное.

Власти попросили москвичей не делать ремонт в период самоизоляции
Общество
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В середине апреля власти Москвы ужесточили антивирусные ограничения. В столице перестали работать большинство предприятий и был введен пропускной режим. Без соответствующего QR-кода жители не могут воспользоваться общественным транспортом и такси, а нарушителям запрета грозит штраф 5 тыс. руб.

Как сообщали источники РБК, власти рассматривают варианты продления режима самоизоляции на майские праздники или до середины месяца. При негативном сценарии нерабочие дни могут быть растянуты до 1 июня.

Московские власти, однако, сообщили, что не будут смягчать карантин на майские праздники. В столице нет предпосылок для ослабления антивирусных ограничений или их отмены, так как число заразившихся ежедневно растет, пояснил министр правительства Москвы Евгений Данчиков.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Москва, Анастасия Ракова, самоизоляция
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