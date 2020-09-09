Чемезов сообщил о появлении антител после вакцинации от коронавируса

Сергей Чемезов (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сделал прививку отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он сообщил журналистам в среду, передает «РИА Новости».

«Вакцину перенес в целом нормально, поначалу небольшое недомогание было — это нормально, мне сказали. Сейчас чувствую себя отлично, работаю, занимаюсь спортом», — заявил Чемезов.

По его словам, организм уже дал иммунный ответ на инъекцию, появились антитела к коронавирусу.

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