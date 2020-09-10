Лукашенко увидел прогресс в решении проблем в отношениях Москвы и Минска

Дмитрий Мезенцев и Александр Лукашенко (справа) (Фото: president.gov.by)

Россия и Белоруссия в последнее время значительно продвинулись в решении накопившихся проблем и задач. Об этом, как передает БелТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.

«Думаю, что мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель в решении тех проблем и задач, которые накопились между Белоруссией и Россией», — заявил Лукашенко. Он также подчеркнул, что хотел бы сохранения этой «динамики».

Также Лукашенко напомнил, что в скором времени встретится с президентом России Владимиром Путиным, где будет поставлена точка в реализации двусторонних соглашений и договоренностей. При этом он подчеркнул, что еще будет много вопросов, требующих решения. «Они всегда будут», — добавил он.

Как заявил в конце августа пресс-секретарь президента России, Путин и Лукашенко должны встретиться в ближайшие две недели. Накануне Telegram-канал «Пул первого», близкий к президенту Белоруссии, сообщил, что визит Лукашенко в Москву может состояться уже на следующей неделе. Одной из тем встреч будет реструктуризация госдолга Белоруссии перед Россией.