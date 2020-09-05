Лукашенко заявил о положительных результатах по договоренностям с Россией

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности страны заявил, что договоренности между Белоруссией и Россией дают положительный результат. Об этом сообщается на сайте главы республики.

«Надо отдать должное, и с Россией договоренности, межправительственные консультации дают положительный результат», — сказал Лукашенко.

Также он высказал предположение о роли экономики для страны. По мнению Лукашенко, если в государстве есть экономика, то «значит будет все остальное». А если экономики нет, то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность.

Глава республики отметил, что «в последнее время сделано немало, чтобы нормально функционировала экономика».