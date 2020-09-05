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Лукашенко заявил о положительных результатах по договоренностям с Россией

Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности страны заявил, что договоренности между Белоруссией и Россией дают положительный результат. Об этом сообщается на сайте главы республики.

«Надо отдать должное, и с Россией договоренности, межправительственные консультации дают положительный результат», — сказал Лукашенко.

Также он высказал предположение о роли экономики для страны. По мнению Лукашенко, если в государстве есть экономика, то «значит будет все остальное». А если экономики нет, то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность.

Путин обсудил с членами Совбеза подготовку визита Лукашенко в Москву
Общество
<p>Владимир Путин</p>

Глава республики отметил, что «в последнее время сделано немало, чтобы нормально функционировала экономика».

3 сентября на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным в Минске белорусский президент заявил о своем намерении в ходе визита в Москву «расставить точки над i» по нерешенным вопросам, «которые очень чувствительны и болезненны для двух государств».

31 августа Кремле заявляли, что встреча Путина с Лукашенко должна пройти в Москве в ближайшие две недели.

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Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия
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