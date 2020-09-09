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Политика ,  
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Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

Среди тем, которые обсудят при встрече в Москве президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко, есть вопрос реструктуризации государственного долга республики перед Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, конечно, тем более, что это обсуждалось», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли президенты обсуждать рефинансирование белорусского госдолга.

Лукашенко договорился с Путиным «оставить» Белоруссии $1 млрд
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<p>Владимир Путин и Александр Лукашенко</p>

Пресс-секретарь отметил, что в условиях, когда Белоруссия переживает «такие непростые дни», общение Путина и Лукашенко по «актуальным вопросам» торгово-экономических отношений, включая вопрос белорусских долгов, «приобретает еще большую актуальность и важность».

Песков допускал 7 сентября, что Лукашенко может приехать в Россию в ближайшие дни. 31 августа пресс-секретарь говорил, что встреча президента России с его белорусским коллегой состоится в Москве в ближайшие две недели.

Лукашенко предупредил о крахе России вслед за Белоруссией
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Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске

В конце августа Лукашено заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании ранее выданного Минску кредита в $1 млрд. «Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — указал он.

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На 31 марта 2020 года внешний государственный долг Белоруссии по двусторонним кредитам правительства России и ВЭБ.РФ составлял $7,925 млрд. Как следовало из республиканского бюджета на текущий год, в 2020 году платежи Белоруссии по долгу по кредитам России оцениваются в $1,25 млрд.

Теги: Белоруссия, госдолг, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Александр Лукашенко
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