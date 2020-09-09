Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

Среди тем, которые обсудят при встрече в Москве президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко, есть вопрос реструктуризации государственного долга республики перед Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, конечно, тем более, что это обсуждалось», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли президенты обсуждать рефинансирование белорусского госдолга.

Пресс-секретарь отметил, что в условиях, когда Белоруссия переживает «такие непростые дни», общение Путина и Лукашенко по «актуальным вопросам» торгово-экономических отношений, включая вопрос белорусских долгов, «приобретает еще большую актуальность и важность».

Песков допускал 7 сентября, что Лукашенко может приехать в Россию в ближайшие дни. 31 августа пресс-секретарь говорил, что встреча президента России с его белорусским коллегой состоится в Москве в ближайшие две недели.