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Близкий к Лукашенко Telegram-канал назвал сроки его визита в Москву

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гапон / Reuters)

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко может посетить Москву уже на следующей неделе. Об этом сообщил близкий к главе государства Telegram-канал «Пул первого».

«В президентском окружении разговоры о следующей неделе. И все приметы конкретной подготовки», — говорится в сообщении.

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В конце августа президент России Владимир Путин договорился с Лукашенко провести встречу в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 31 августа сообщил, что политики намерены встретиться в ближайшие две недели.

В ходе переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 3 сентября Лукашенко заявил, что намерен «расставить все точки над i» и обсудить болезненные вопросы во время своего московского визита.

Спустя четыре дня Песков рассказал журналистам, что Москва активно готовится к визиту белорусского лидера. «Его можно ожидать в ближайшие дни», — сказал пресс-секретарь.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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