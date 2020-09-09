Близкий к Лукашенко Telegram-канал назвал сроки его визита в Москву

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гапон / Reuters)

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко может посетить Москву уже на следующей неделе. Об этом сообщил близкий к главе государства Telegram-канал «Пул первого».

«В президентском окружении разговоры о следующей неделе. И все приметы конкретной подготовки», — говорится в сообщении.

В конце августа президент России Владимир Путин договорился с Лукашенко провести встречу в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 31 августа сообщил, что политики намерены встретиться в ближайшие две недели.

В ходе переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 3 сентября Лукашенко заявил, что намерен «расставить все точки над i» и обсудить болезненные вопросы во время своего московского визита.