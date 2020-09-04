Путин обсудил с членами Совбеза подготовку визита Лукашенко в Москву

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности обсудил итоги визита премьер-министра Михаила Мишустина в Минск, который состоялся 3 сентября, и подготовку к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Обсуждались итоги визита председателя правительства России в Минск, в том числе в контексте подготовки поездки президента Белоруссии в Москву», — говорится в сообщении.

Ранее Кремль заявлял, что встреча Путина с Лукашенко должна пройти в Москве в ближайшие две недели.

Мишустин по итогам встречи с Лукашенко в Минске заявил, что в отношениях России и Белоруссии наблюдается прогресс по многим вопросам.