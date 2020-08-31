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Протесты в Белоруссии ,  
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В Кремле пообещали встречу Путина и Лукашенко в течение двух недель

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Сергей Чириков / Reuters)

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в Москве в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сроки согласовываются, но президенты условились, что [встреча] состоится в ближайшие недели, в течение пары недель точно состоится», — заявил Песков.

30 августа пресс-служба Кремля сообщила, что в телефонном разговоре Путин и Лукашенко обсудили вопрос дальнейшего укрепления российско-белорусского союзничества и расширения сотрудничества, а также договорились, что в ближайшие недели проведут встречу в Москве.

Путин и Лукашенко согласились встретиться в Москве «в ближайшие недели»
Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин (слева)

Это был пятый телефонный разговор президентов с момента президентских выборов 9 августа и начала акций протеста в Белоруссии. По официальным данным ЦИК, Лукашенко победил на выборах, набрав 80,1% голосов избирателей, а за кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую проголосовали 10,1%.

Протестующие не согласны с объявленными итогами выборов и требуют от Лукашенко уйти в отставку. Путин был одним из первых, кто поздравил Лукашенко с переизбранием. Он также заявил, что Москва признала выборы в Белоруссии состоявшимися.

Кроме того, Путин отметил, что российские силовики могут прийти на помощь белорусским властям, но этого не будет до тех пор, «пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой». Он сообщил, что Россия уже создала для Белоруссии резерв сотрудников правоохранительных органов.

Теги: Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, встреча
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