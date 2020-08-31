В Кремле пообещали встречу Путина и Лукашенко в течение двух недель

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Сергей Чириков / Reuters)

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в Москве в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сроки согласовываются, но президенты условились, что [встреча] состоится в ближайшие недели, в течение пары недель точно состоится», — заявил Песков.

30 августа пресс-служба Кремля сообщила, что в телефонном разговоре Путин и Лукашенко обсудили вопрос дальнейшего укрепления российско-белорусского союзничества и расширения сотрудничества, а также договорились, что в ближайшие недели проведут встречу в Москве.

Это был пятый телефонный разговор президентов с момента президентских выборов 9 августа и начала акций протеста в Белоруссии. По официальным данным ЦИК, Лукашенко победил на выборах, набрав 80,1% голосов избирателей, а за кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую проголосовали 10,1%.