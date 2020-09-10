Песков допустил недопонимание после слов Конте о комиссии по Навальному
В разговоре президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте могло произойти недопонимание. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова итальянского премьера об обещании Путина создать комиссию по Навальному, сообщает корреспондент РБК.
«Я не исключаю, что наверное произошло какое-то недопонимание. Действительно, тема берлинского больного затрагивалась и действительно президент информировал своего итальянского коллегу, что проводятся уже достаточно значительное время доследственные действия», — сказал Песков.
По его словам, де-факто следственные действия выполняются, однако де-юре основания для возбуждения уголовного дела нет, так как анализы российских специалистов показали отсутствие отравляющих веществ в организме Навального.
«Путин повторил, что мы сами и настроены на то, чтобы пролить свет на причины произошедшего, и заинтересованы в этом», — заключил Песков.