Песков допустил недопонимание после слов Конте о комиссии по Навальному

Клиника «Шарите» в Берлине, где находится Алексей Навальный (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

В разговоре президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте могло произойти недопонимание. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова итальянского премьера об обещании Путина создать комиссию по Навальному, сообщает корреспондент РБК.

«Я не исключаю, что наверное произошло какое-то недопонимание. Действительно, тема берлинского больного затрагивалась и действительно президент информировал своего итальянского коллегу, что проводятся уже достаточно значительное время доследственные действия», — сказал Песков.

По его словам, де-факто следственные действия выполняются, однако де-юре основания для возбуждения уголовного дела нет, так как анализы российских специалистов показали отсутствие отравляющих веществ в организме Навального.

«Путин повторил, что мы сами и настроены на то, чтобы пролить свет на причины произошедшего, и заинтересованы в этом», — заключил Песков.