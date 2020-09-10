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Пандемия коронавируса ,  
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Еще 1434 человека вылечились от COVID-19 в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выздоровели 1434 человека, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный оперативный штаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 226 274», — сказала Ракова.

По данным оперативного штаба, в Москве с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 268 384 человек. Из них умерли 4 933 заболевших.

Мурашко объявил о начале третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса
Общество
Фото: sputnikvaccine.com

В целом по России количество случаев заражения COVID-19 достигло 1 041 007. Свыше 856 тыс. человек выздоровели, 18 тыс. скончались.

Как ранее говорила Ракова, в Москве началась вакцинация жителей от коронавируса в рамках третьей фазы клинических исследований вакцины. По словам вице-мэра, первые участники испытаний уже сделали прививку в медицинских учреждениях столицы. Вакцинация проходит в два этапа: через 21 день после первого укола добровольцам введут второй компонент препарата.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, коронавирус, Анастасия Ракова
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