Еще 1434 человека вылечились от COVID-19 в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выздоровели 1434 человека, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный оперативный штаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 226 274», — сказала Ракова.

По данным оперативного штаба, в Москве с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 268 384 человек. Из них умерли 4 933 заболевших.

В целом по России количество случаев заражения COVID-19 достигло 1 041 007. Свыше 856 тыс. человек выздоровели, 18 тыс. скончались.